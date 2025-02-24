На известном российском курорте намерены открыть отель с обсерваторией к 2026 году

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

К 2026 году на всесезонном горном курорте "Архыз", который располагается в Карачаево-Черкесии, планируется возведение уникального отеля с обсерваторией на крыше. Об этом сообщил генеральный директор курорта Роман Киранчук.

Фото: Wikimedia Commons by Fabian Schneiter is licensed under Public domain вид на горы

В 2025 году курорт намерен открыть около пяти новых гостиничных объектов. Среди них будет особенно примечательная постройка, которая предложит своим гостям обсерваторию на крыше, а также внедрит современные технологии умного дома и искусственный интеллект. Этот удивительный комплекс, по заверениям резидента, будет представлен широкой публике в декабре 2025 года, передает ТАСС.

По данным на конец 2024 года, количество мест для размещения на "Архызе" удвоилось и составило 4,3 тыс. Осенью на курорте открылись шесть новых отелей, а также была проведена реновация первых гостиничных комплексов "Романтик-1" и "Романтик-2" под управлением группы компаний "Мантера".

"Архыз" считается одним из самых популярных курортов в России, предлагая активный отдых для семей. У него есть две туристические деревни, 27 километров горнолыжных трасс с современной системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог. Кроме того, здесь находится крупнейший и высокогорный байк-парк с трассой длиной 25 километров.

Уточнения

Архы́з — село в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики. Административный центр Архызского сельского поселения. Находится в бассейне реки Большой Зеленчук.



