Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Артефакты из Канады переворачивают историю — ученые не понимают, кто мог ими пользоваться
Весенний ритуал урожая: что принести в жертву малине, чтобы она завалила вас ягодами
Зимний спорт: чем заменить бег в холодное время года?
Ваша собака часто лает? Вот 6 основных причин, почему это происходит
Стоите на АЗС, а лючок не открывается? Лайфхак, который вас выручит
Эти устройства отпугивают акул, но работают ли они на самом деле
Удивительные факты о яблоках, которые заставят вас добавить их в меню прямо сейчас
Как бесплатно подключить газ: пенсионерам раскрыли секрет программы
Налоговые скандалы в Казахстане и США: кто из знаменитостей в чёрном списке?

На известном российском курорте намерены открыть отель с обсерваторией к 2026 году

1:36
Туризм

К 2026 году на всесезонном горном курорте "Архыз", который располагается в Карачаево-Черкесии, планируется возведение уникального отеля с обсерваторией на крыше. Об этом сообщил генеральный директор курорта Роман Киранчук.

вид на горы
Фото: Wikimedia Commons by Fabian Schneiter is licensed under Public domain
вид на горы

В 2025 году курорт намерен открыть около пяти новых гостиничных объектов. Среди них будет особенно примечательная постройка, которая предложит своим гостям обсерваторию на крыше, а также внедрит современные технологии умного дома и искусственный интеллект. Этот удивительный комплекс, по заверениям резидента, будет представлен широкой публике в декабре 2025 года, передает ТАСС.

По данным на конец 2024 года, количество мест для размещения на "Архызе" удвоилось и составило 4,3 тыс. Осенью на курорте открылись шесть новых отелей, а также была проведена реновация первых гостиничных комплексов "Романтик-1" и "Романтик-2" под управлением группы компаний "Мантера".

"Архыз" считается одним из самых популярных курортов в России, предлагая активный отдых для семей. У него есть две туристические деревни, 27 километров горнолыжных трасс с современной системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог. Кроме того, здесь находится крупнейший и высокогорный байк-парк с трассой длиной 25 километров.

Уточнения

Архы́з — село в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики. Административный центр Архызского сельского поселения. Находится в бассейне реки Большой Зеленчук.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Недвижимость
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим Аудио 
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Недвижимость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива Аудио 
Водонаева публично высмеяла Бородину за ошибки в соцсетях: её боялись синтаксис и пунктуация
Российский шоу-бизнес
Водонаева публично высмеяла Бородину за ошибки в соцсетях: её боялись синтаксис и пунктуация Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
Сводка с фронта: курский блицкриг стал позорным уничтожением элит ВСУ, Зеленский заявил, что не отдаст США деньги Дмитрий Плотников Зеленский выдвигает Трампу новые требования, закапывая Украину всё глубже Любовь Степушова
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Последние материалы
Эти устройства отпугивают акул, но работают ли они на самом деле
Удивительные факты о яблоках, которые заставят вас добавить их в меню прямо сейчас
Как бесплатно подключить газ: пенсионерам раскрыли секрет программы
Налоговые скандалы в Казахстане и США: кто из знаменитостей в чёрном списке?
Забудьте о долгой варке: 5 способов приготовить свёклу, сохранив все витамины — удивитесь результату!
Планируете пилинг дома? Узнайте, когда стоит отказаться от процедуры
Без любви плодов не будет: рассказываем, как найти яблоне идеального кавалера
Космос полон загадок, но астероид Рюгу удивил даже ученых — разбираемся в чем причина
На известном российском курорте намерены открыть отель с обсерваторией к 2026 году
Испанская полиция предупреждает: новая схема мошенников, о которой нужно знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.