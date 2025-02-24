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Работа работой, а скидки по расписанию: командировочные теперь бронируют отели дешевле

1:20
Туризм

Каждый пятый путешественник отправляется в командировку, о чем сообщили в ТАСС, ссылаясь на данные сервиса "Яндекс Путешествия", который анонсировал новые корпоративные тарифы.

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

Теперь деловые туристы смогут воспользоваться скидками при бронировании отелей и апартаментов через сервис, в то время как гостиницы получат возможность привлечь новый сегмент клиентов — бизнес-туристов. По результатам исследования "Яндекс Путешествий", каждый пятый приезжий путешествует по своей работе, как указано в пресс-релизе.

В компании отметили, что размер скидки для деловых пользователей устанавливается самими гостиницами и владельцами апартаментов, и в среднем она колеблется в пределах 8-10%. "Яндекс Путешествий" прогнозирует, что с внедрением корпоративных тарифов объем бронирований в гостиницах и апартаментах может вырасти до 20%.

Корпоративные условия позволят отельерам и арендодателям привлечь больше бизнес-туристов и повысить заполняемость в периоды низкого спроса. Кроме того, такие клиенты возвращаются в гостиницы и апартаменты гораздо чаще, нежели обычные туристы, реже отменяют свои поездки и с большей охотой рекомендуют понравившиеся места коллегам и партнерам.

Уточнения

Командиро́вка Командирование — служебное поручение, исполняемое вне места постоянной работы, направление командованием (руководством) кого-либо куда-либо со служебным (рабочим) заданием, поручением.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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