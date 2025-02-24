Парад скоморохов и столб с подарками: где искать самую сказочную Масленицу

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Масленичная неделя в этом году пройдет с 24 февраля по 2 марта. Этот праздник, имеющий глубокие корни и многовековую историю, по-прежнему остается одним из самых ожидаемых: зима уходит, и на её место вскоре приходит весна. Рассмотрим, где можно по-настоящему насладиться атмосферой весёлых гуляний с блинами.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фаршированные блины

В Москве уже начались проводы зимы в рамках фестиваля "Московская Масленица". Здесь каждый посетитель может насладиться множеством тематических площадок, присоединиться к гуляньям, мастер-классам и, конечно же, дегустациям блинов.

Центр столицы на время праздника превращается в настоящую сказку: на площади Революции помимо ледового шоу установлены красивые декорации с елками, украшенными мишками и матрешками, а также расписными деревянными ложками. Путешествие по маршруту от Манежной площади до площади Революции обещает быть увлекательным: потешники и забавные скоморохи помогут Ивану-царевичу вернуть свою невесту и утвердить приход весны.

Переславль-Залесский — это небольшой, живописный и крайне уютный город. "Дом Берендея" здесь можно смело назвать настоящим сказочным теремком. В этом месте на протяжении всего года проходят театрализованные представления, раскрывающие тайны русского быта, а на Масленицу будет предложена особая праздничная программа. Гостей ожидает увлекательная история о царе Берендее, где у всех будет возможность посидеть на троне и загадать желание. В программе — веселые бои подушками, активные хороводы, конкурсы с призами, а каждому гостю достанется памятный сувенир. Кроме того, за отдельную плату можно посетить мастер-класс по росписи игрушки-берендейки или научиться собирать бусины и браслеты.

Суздаль считается одним из самых живописных мест для празднования Масленицы. Этот город словно вышел из русской сказки. Во время масленичных торжеств здесь пройдет парад скоморохов и ряженых, а также выступления театральных и музыкальных фольклорных коллективов. Гости смогут насладиться увлекательными мастер-классами, например, по изготовлению сувениров из мочального лыка, а также участвовать в различных играх и забавах как для детей, так и для взрослых. Традиционный масленичный аттракцион "столб", где конкурсанты стараются забраться на столб с подарками, добавит веселья в общую атмосферу. В течение всего праздника будет работать ярмарка, где можно приобрести блины, чай, сбитень и медовуху, чтобы насладиться всеми прелестями празднования.

Уточнения

Су́здаль — город-заповедник во Владимирской области России, административный центр Суздальского района. Основан не позднее конца X века (первое упоминание в 999 или 1024 году). Образует муниципальное образование город Суздаль со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Население — 9286 человек (2021).



