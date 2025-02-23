Названа дата открытия склона «Мамисон» в Северной Осетии

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Любители зимних видов спорта и отдыха ждут открытия нового туристско-рекреационного комплекса "Мамисон” в Северной Осетии в городе Владикавказ. Глава республики Сергей Меняйло рассказал подробности. Об этом пишет издание "Российская газета".

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Катание на горных лыжах на курорте Роза Хутор

По словам Меняйло, "Мамисон" откроют 28 февраля в 10 утра. На данный момент на трассах курорта проходят последние испытания. Полное завершение строительства комплекса состоится к 2030 году.

Для комфортного трансфера путешественников будет предусмотрено транспортное сообщение между горнолыжной базой, аэропортом и железнодорожным вокзалом.

В "Мамисоне" туристы смогут насладиться превосходными трассами, канатными дорогами, потрясающими видами, панорамными кафе и гостиницами.