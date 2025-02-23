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Названа дата открытия склона «Мамисон» в Северной Осетии

0:54
Туризм

Любители зимних видов спорта и отдыха ждут открытия нового туристско-рекреационного комплекса "Мамисон” в Северной Осетии в городе Владикавказ. Глава республики Сергей Меняйло рассказал подробности. Об этом пишет издание "Российская газета".

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Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Катание на горных лыжах на курорте Роза Хутор

По словам Меняйло, "Мамисон" откроют 28 февраля в 10 утра. На данный момент на трассах курорта проходят последние испытания. Полное завершение строительства комплекса состоится к 2030 году.

Для комфортного трансфера путешественников будет предусмотрено транспортное сообщение между горнолыжной базой, аэропортом и железнодорожным вокзалом.

В "Мамисоне" туристы смогут насладиться превосходными трассами, канатными дорогами, потрясающими видами, панорамными кафе и гостиницами.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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