Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пугачёва набросилась на официантку в израильском кафе: для неё не нашлось места
Глаза, от которых невозможно отвести взгляд: искусство макияжа для нависшего века
Врач раскрыл секрет идеальной тренировки: что нужно знать каждому
ЦБ РФ и Мьянма укрепляют финансовые связи для развития торговли и инвестиций
Лоток в коридоре — норма или странность? Что думают об этом кошки
Шок отцовства: Австралийские ученые раскрыли проблемы, с которыми сталкиваются новоиспеченные папы
Западные бренды потеряли 13,6 миллиарда долларов из-за ухода с российского рынка
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Привычный аксессуар для водителей хотят сделать незаконным

Стоимость перелётов из Иркутска в Таиланд упала в четыре раза

1:03
Туризм

В туристических агентствах Иркутска замечено снижение цен на перелёты за границу. Цены на поездки упали из-за укрепления рубля. Об этом сообщает издание "Российская газета" с ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Закат на море
Фото: flickr.com by Chris Isherwood, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Закат на море

По данным источника, за последние несколько месяцев рубль заметно укрепился. Доллар стал стоить вместо 108 рублей — 88 рублей. Из-за этого туристические путёвки за границу стали более доступны россиянам. Сильно вырос спрос на поездки в Таиланд.

Отмечается, что по сравнению с январём цены стали ниже в четыре раза, если судить по Иркутску. В начале января билеты в Таиланд стоили в среднем 40 тысяч рублей. Сейчас можно улететь за 10 тысяч рублей.

На этом фоне резко вырос спрос на поездки за границу Представители туристической индустрии заявили, что ещё никогда не наблюдали столь стремительного снижения цен.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Домашние животные
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов Аудио 
Нейтраль на "автомате": когда можно, а когда категорически нельзя
Авто
Нейтраль на "автомате": когда можно, а когда категорически нельзя Аудио 
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Недвижимость
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Тайна Сумской области, или почему так торопятся Соединённые Штаты Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Канье Уэст вывел из себя Бьянку Цензори и чуть не разрушил свой брак: что натворил рэпер
Одежда, макияж и обувь, которые старят – список модных запретов
Ирина Шейк опубликовала откровенное фото в белье после слухов о новом романе
Невеста Григория Лепса ответила на слухи о беременности
Ребёнок мечтает о собаке? Вот какие породы станут ему лучшими друзьями
Дженнифер Лопес высказалась о непостоянных мужчинах, едва сдерживая слёзы
ЕС потеряет 28 миллиардов евро: Трамп наносит сокрушительный удар
Твоё тело — это не смартфон, но миф о 7-летнем обновлении живёт
Каждому сыну по маме: уникальная методика воспитания от многодетной Марии Кожевниковой
Величие Востока: скрытая архитектурная жемчужина Великого шёлкового пути
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.