Стоимость перелётов из Иркутска в Таиланд упала в четыре раза

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В туристических агентствах Иркутска замечено снижение цен на перелёты за границу. Цены на поездки упали из-за укрепления рубля. Об этом сообщает издание "Российская газета" с ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Фото: flickr.com by Chris Isherwood, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат на море

По данным источника, за последние несколько месяцев рубль заметно укрепился. Доллар стал стоить вместо 108 рублей — 88 рублей. Из-за этого туристические путёвки за границу стали более доступны россиянам. Сильно вырос спрос на поездки в Таиланд.

Отмечается, что по сравнению с январём цены стали ниже в четыре раза, если судить по Иркутску. В начале января билеты в Таиланд стоили в среднем 40 тысяч рублей. Сейчас можно улететь за 10 тысяч рублей.

На этом фоне резко вырос спрос на поездки за границу Представители туристической индустрии заявили, что ещё никогда не наблюдали столь стремительного снижения цен.