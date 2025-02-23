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Приключения в горах Риф: любуемся марокканскими живописными пейзажами

1:52
Туризм

Горы Риф на севере Марокко — настоящая находка для любителей природы и приключений.

Горы
Фото: web.archive.org by Jack Borno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Горы

Лесистые склоны спускаются к зеленым речным заводям и водопадам, а в национальных парках, таких как Талассемтане и Бухашем, можно отправиться в увлекательные походы по каменистым тропам.

Начните путешествие с Божьего моста — природной арки высотой 25 метров над рекой Уэд-Фарда. Чтобы добраться до вершины от водопадов Акчур, потребуется около шести часов. В парке много живописных мест для купания, включая знаменитый 100-метровый Большой каскад, который низвергается в бирюзовую чашу.

Вдоль реки Уэд-Лау есть замечательные места для купания, такие как уединенные воды Баофы и более доступные бассейны Уэд-Лау-Фамильяль, популярные среди семей. В Уэд-Эль-Каннаре можно найти глубокие синие бассейны для плавания и ныряния.

Во время путешествия по Рифским горам стоит остановиться в кафе "Карим", чтобы выпить чашку мятного чая с панорамным видом на озеро Эмбале-де-ла-Пальмера. Также стоит заглянуть в город Тамуда, основанный берберами в III веке до н. э., и насладиться видами на древние арки.

В горах Риф удобно остановиться в деревне Шефшауэн, где есть отель Riad Bin Souaki с традиционным оформлением. Здесь можно вкусно позавтракать на крыше, а затем отправиться на поиски приключений или попробовать местные сыры в Fromagerie Chefchaouen, пишет The Guardian.

Если вам необходимо единение с природой, отель Gîte d'Étape Oued Kannar предлагает комфортное проживание с прекрасным видом на горы и долины, а также вкусную домашнюю еду от владельца Нуредина.

Уточнения

Бербе́ры — общее название принявших ислам в VII веке коренных жителей Северной Африки от западных границ Египта (оазис Сива) на востоке до Атлантического океана на западе и от реки Нигер на юге до Средиземного моря на севере.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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