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От горячих источников до азиатского рынка и пустыни Сахара — путешественники выбирают ночь для приключений

3:16
Туризм

От ярких фестивалей до величественных природных явлений — интерес к ночному небу стремительно растет, а ночной туризм или "ноктуризм" обещает стать ключевым трендом путешествий в 2025 году.

Летняя ночь на Гавайях
Фото: flickr.com by Zach Dischner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Летняя ночь на Гавайях

По данным Booking. com, этот тренд становится все более популярным: опрос более 27 000 путешественников показал, что около двух третей готовы отправиться туда, где темное небо открывает завораживающие виды. Люди мечтают о звездных ваннах (наблюдении за ночным небом, лежа под открытым небом) и уникальных астрономических явлениях.

"Ночные путешествия позволяют увидеть совершенно новый облик места — достаточно просто задержаться подольше или проснуться раньше", — отмечает писательница и путешественница Стефани Вермиллон, автор книги "100 ночей жизни: величайшие приключения мира после захода солнца".

Интерес к ночным видам туризма у Вермиллон появился после поездки в Марокко в 2010 году.

"Я выросла в Дейтоне, штат Огайо, где ночное небо практически не видно из-за засветки. Но когда я оказалась в пустыне Сахара, передо мной раскинулся Млечный Путь и десятки падающих звезд. Это изменило мое восприятие ночи", — рассказывает она.

Вермиллон выделяет 5 любимых способов провести ночь в путешествии — от купания в горячих источниках под северным сиянием до оживленных ночных рынков Тайваня.

Наблюдать за танцем света в небе можно, закутавшись в теплую одежду на морозе, а можно — погружаясь в горячие источники Исландии. Вермиллон советует отель Ion Adventure с бассейнами на фоне лавовых полей и баром Northern Lights Bar, а также ферму-гостевой дом Heydalur в Вестфьордах, где горячие ванны находятся под открытым небом.

Зимой на Шетландских островах проходит грандиозный фестиваль, посвященный викинговскому наследию. Тысячи факелоносцев в костюмах викингов маршируют по улицам с копией драккара, который затем сжигается в грандиозном огненном представлении. А после празднование продолжается в местных пабах.

Считается, что в Атакаме (Чили) одно из самых чистых и темных небес в мире. Здесь находятся мощные телескопы, изучающие Вселенную, а путешественники могут присоединиться к экскурсиям по астрофотографии и археоастрономии.

Ночью животный мир раскрывается по-новому: львы выходят на охоту, леопарды крадутся в темноте, а гиены устраивают настоящие спектакли. Национальные парки Южная Луангва, Нижняя Замбези и Кафуэ предлагают особые туры, в которых акцент делается не только на зрительные, но и на слуховые впечатления.

Когда солнце заходит, в Тайбэе (Тайвань) начинают работать знаменитые ночные рынки, наполненные ароматами свежеприготовленной еды. Здесь можно попробовать устричные омлеты, булочки с черным перцем и даже "вонючий тофу" — аутентичное лакомство для гурманов, передает BBC.

Уточнения

То́фу - соевый творог, — пищевой продукт из соевых бобов, богатый белком.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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