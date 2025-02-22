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Почему россиянам не подходит европейский образ жизни

2:20
Туризм

Россиянка Елена, посетившая за год 12 европейских стран, поделилась своими наблюдениями о различиях между жизнью в Европе и России.

Смартфон
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Смартфон

 Она объяснила, почему, по ее мнению, стремиться к европейскому укладу жизни не стоит.

Путешественница утверждает, что в России гораздо больше свободы. В Европе повседневная жизнь подчинена строгим правилам: нельзя шуметь после 22:00, выносить мусор или стричь газон можно только в определенные дни. В ряде стран существуют запреты на ночевку в дачных домах, а также на сбор грибов и ягод в лесах. По ее словам, в России таких жестких ограничений нет, и люди обладают большей свободой действий.

Еще одно ключевое различие — отношение к распорядку дня. В Европе живут по строгому расписанию: встречи назначаются заранее, магазины рано закрываются, а в выходные дни многие заведения вовсе не работают. В России же круглосуточные магазины и аптеки дают людям больше гибкости. Елена считает, что традиционный менталитет россиян не позволит стране полностью перенять европейский образ жизни.

Кроме того, она отмечает, что в России проще найти работу. Вопреки распространенному мнению о высоком уровне жизни в Европе, трудоустройство там может оказаться сложнее. Например, ее знакомый устроился на склад в России и уже через короткое время стал зарабатывать более 200 тысяч рублей. В Европе же без опыта и специального образования добиться подобных доходов значительно труднее.

Еще один важный аспект — доступность жилья. В Европе рост цен и невысокие доходы усложняют покупку недвижимости. В России же, несмотря на экономические трудности, государство поддерживает строительство, предлагая различные финансовые инструменты, что делает жилье более доступным. Кроме того, по ее наблюдениям, в России увеличивается количество вакансий и растут зарплаты, тогда как в Европе наблюдается дефицит рабочих мест и ухудшение экономических настроений. Своими наблюдениями россиянка поделилась в блоге "Лайк Трэвел Путешествия".

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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