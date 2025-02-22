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Туристы из Китая едут в Японию, чтобы почистить снег и ещё заплатить за это развлечение

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Туризм

Необычный туристический аттракцион в Японии набирает популярность среди китайских путешественников.

Снеговик
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Снеговик

За 1,6 тысячи долларов (более 100 тысяч рублей) группа из шести человек может попробовать себя в роли коммунальщиков, очищая улицы от снега. В программу также входит возможность прокатиться на специальной уборочной технике.

Основная часть туристов, выбирающих этот нестандартный отдых, приезжает из южных регионов Китая, где снег — большая редкость. Для многих это шанс исполнить давнюю мечту и получить необычный опыт.

Такое занятие не только приносит новые эмоции, но и помогает избавиться от стресса. Интересно, что уборка снега постепенно становится популярнее среди китайских туристов, чем традиционные шопинг-туры в Японии, сообщает "Рамблер".

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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