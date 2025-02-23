Чёрные ящики и белые пятна: расследование крушения самолёта Delta продолжается

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

В международном аэропорту Торонто имени Пирсона в понедельник на прошлой неделе произошёл инцидент с самолётом авиакомпании Delta, которым предположительно управляла 26-летняя Кендал Свенсон.

Фото: Wikimedia Commons by Alan Wilson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ самолёт Bombardier CRJ-900, авиакомпания Delta Connection

Самолёт перевернулся при посадке в сложных погодных условиях: на взлётно-посадочной полосе бушевала метель с порывистым боковым ветром. В результате аварии пострадал 21 пассажир, один из них был госпитализирован.

Официально авиакомпания Endeavour Air, осуществляющая рейсы под брендом Delta, не раскрыла имена пилотов, пишет издание Tribune. Однако в социальных сетях активно распространяются слухи о том, что за штурвалом находилась именно Свенсон, недавно получившая сертификат пилота транспортной авиации (ATP). Ранее она работала инструктором на небольших винтовых самолётах и только недавно получила допуск к управлению небольшими реактивными самолётами.

Федеральная авиационная администрация (FAA) подтвердила наличие у Свенсон сертификата ATP, но указала на отсутствие у неё необходимого лётного опыта для работы командиром воздушного судна.

Самолёт Bombardier CRJ900 не смог выполнить стандартный манёвр - landing flare - выдерживания при посадке, что вызвало многочисленные вопросы. Несмотря на опыт пилотов и их подготовленность к зимним условиям, что-то пошло не так, и теперь Канадский совет по безопасности на транспорте проводит тщательное расследование, изучая данные с чёрных ящиков.

Инцидент вызвал оживлённые обсуждения в интернете, в том числе и по поводу политики DEI (разнообразие, равенство, инклюзивность), активно продвигаемой авиакомпанией Endeavour Air. В сети появились предположения, что Свенсон могла получить работу благодаря подобным инициативам, однако подтверждений этому нет.

Компания Delta уже предложила пассажирам компенсацию в размере 30 000 долларов, подчеркнув, что выплаты не ограничивают их законные права.

Уточнения

Международный аэропорт Торонто имени Лестера Б. Пирсона (ИАТА: YYZ, ИКАО: CYYZ) — главный международный аэропорт, обслуживающий город Торонто (провинция Онтарио), Канада.



Delta Air Lines Inc. («Де́льта Эр Лайнс»), известная также, как просто Delta (произносится Дельта, NYSE: DAL) — американская авиакомпания, со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия.



Посадка — завершающий этап полёта воздушного судна (летательного аппарата (ЛА)), при котором происходит замедление движения воздушного судна с высоты 50 футов (15 метров) над торцом взлётно-посадочной полосы (ВПП) до полной остановки воздушного судна на ВПП.

