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Какая зарплата требуется в разных странах для получения визы цифрового кочевника

2:10
Туризм

Испания повысила минимальный доход, необходимый для получения визы цифрового кочевника, на 100 евро.

Человек за компьютером
Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек за компьютером

Теперь, чтобы подать заявление, иностранные удаленные работники должны зарабатывать не менее 2762 евро в месяц, что вдвое превышает минимальную заработную плату в стране.

Это повышение связано с увеличением минимального дохода в Испании на 4,4% в 2025 году, достигшего 1381 евро в месяц (или 16 576 евро в год брутто). Несмотря на это изменение, Испания по-прежнему остается одной из менее требовательных стран для цифровых кочевников.

Лидером по требованиям к доходу остается Исландия, где для получения визы цифрового кочевника необходимо зарабатывать 7075 евро в месяц. Виза действует шесть месяцев, а ее владельцы обязаны платить сборы в стране.

Эстония занимает второе место — здесь требуется подтвержденный доход около 4500 евро в месяц. Виза позволяет жить в стране до года, но уже через шесть месяцев заявители становятся налоговыми резидентами.

В Румынии для граждан стран, не входящих в ЕС, минимальный доход составляет 3950 евро в месяц. Однако цифровые кочевники, работающие в стране длительный срок, освобождаются от налогообложения.

Несмотря на высокую стоимость жизни, Финляндия предлагает одну из самых доступных виз для цифровых кочевников — с минимальным доходом 1220 евро в месяц.

В Черногории требования тоже невысокие — 1400 евро в месяц, а участники программы могут оставаться в стране до четырех лет и пользоваться налоговыми льготами.

В Албании можно находиться до пяти лет с возможностью ежегодного продления. Для подачи заявления необходимо доказать наличие удаленной работы и достаточных средств — 9800 евро в год, передает EuroNews.

Уточнения

Цифровые кочевники (диджитал-номады, англ. digital nomad) — особая социальная категория людей, которая использует цифровые телекоммуникационные технологии для выполнения своих профессиональных обязанностей и ведёт мобильный образ жизни.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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