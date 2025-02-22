Какая зарплата требуется в разных странах для получения визы цифрового кочевника

Испания повысила минимальный доход, необходимый для получения визы цифрового кочевника, на 100 евро.
Теперь, чтобы подать заявление, иностранные удаленные работники должны зарабатывать не менее 2762 евро в месяц, что вдвое превышает минимальную заработную плату в стране.
Это повышение связано с увеличением минимального дохода в Испании на 4,4% в 2025 году, достигшего 1381 евро в месяц (или 16 576 евро в год брутто). Несмотря на это изменение, Испания по-прежнему остается одной из менее требовательных стран для цифровых кочевников.
Лидером по требованиям к доходу остается Исландия, где для получения визы цифрового кочевника необходимо зарабатывать 7075 евро в месяц. Виза действует шесть месяцев, а ее владельцы обязаны платить сборы в стране.
Эстония занимает второе место — здесь требуется подтвержденный доход около 4500 евро в месяц. Виза позволяет жить в стране до года, но уже через шесть месяцев заявители становятся налоговыми резидентами.
В Румынии для граждан стран, не входящих в ЕС, минимальный доход составляет 3950 евро в месяц. Однако цифровые кочевники, работающие в стране длительный срок, освобождаются от налогообложения.
Несмотря на высокую стоимость жизни, Финляндия предлагает одну из самых доступных виз для цифровых кочевников — с минимальным доходом 1220 евро в месяц.
В Черногории требования тоже невысокие — 1400 евро в месяц, а участники программы могут оставаться в стране до четырех лет и пользоваться налоговыми льготами.
В Албании можно находиться до пяти лет с возможностью ежегодного продления. Для подачи заявления необходимо доказать наличие удаленной работы и достаточных средств — 9800 евро в год, передает EuroNews.
Цифровые кочевники (диджитал-номады, англ. digital nomad) — особая социальная категория людей, которая использует цифровые телекоммуникационные технологии для выполнения своих профессиональных обязанностей и ведёт мобильный образ жизни.
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