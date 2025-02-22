Куда отправятся россияне на 8 марта

Российский союз туриндустрии (РСТ), ссылаясь на данные агрегатора Travelata.ru, назвал самые востребованные туристические направления на ближайшие праздники.

Фото: commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борт самолета

В преддверии Дня защитника Отечества лидером по числу бронирований стал Египет — на него приходится 30% туров, а средняя стоимость поездки составляет 181 000 рублей. Следом идет Таиланд, куда отправятся 18% туристов, в среднем заплатив 272 000 рублей. Замыкает тройку ОАЭ с 14% бронирований и средней ценой тура 208 000 рублей.

На Международный женский день предпочтения россиян немного меняются. Первое место занимает Таиланд (26% от всех туров, 266 000 рублей), второе — Египет (19%, 199 000 рублей), а третье вновь достается ОАЭ (17%, 242 000 рублей).

Также среди популярных направлений на оба праздника остаются Турция и внутренний туризм по России, передает "Туристер".

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем».

