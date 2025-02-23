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Заброшенные корабли и мрачные легенды: что вас ждёт в Намибии

Туризм

Вы когда-нибудь мечтали о приключении в одном из самых диких и пустынных мест на планете? Вдоль атлантического побережья Намибии протянулся Берег Скелетов — национальный парк длиной 500 км, представляющий собой величественное, почти потустороннее кладбище кораблей и китов.

затонувший корабль
Фото: www.flickr.com by максим Рейналь из Франции, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
затонувший корабль

Огромные куски ржавого металла, затонувшие суда и разбросанные по песку кости создают атмосферу настоящего конца света.

Путешествие по Берегу Скелетов: с чего начать?

Большинство путешественников начинают свой маршрут из Свакопмунда — живописного города с немецким наследием, уютными кафе и ресторанами.

Здесь можно арендовать внедорожник, запастись водой и продовольствием, а также получить разрешение на посещение северных частей заповедника.

Следующий пункт на пути — залив Хентис. Это последнее место, где можно пополнить запасы перед тем, как углубиться в дикую пустыню.

Здесь же находится один из множества выброшенных на берег кораблей — "Зейла", ставший символом жестокой силы Атлантики.

Что вас ждёт в путешествии?

Берег Скелетов — это не только заброшенные корабли, но и уникальная природа. Вот несколько мест, которые нельзя пропустить:

  • Мыс Кросс — заповедник с одной из крупнейших колоний морских котиков. Их тут около 100 000, и, несмотря на миловидность, близко подходить не стоит.
  • "Мёртвое море" Стратмор-Саут — невероятное озеро с насыщенной минералами водой, в котором можно плавать, как в Мёртвом море.
  • Угабмондские ворота — знаковый вход в северную часть заповедника, украшенный черепами и костями.
  • Заливы Торра-Бей и Террас-Бей — отличные места для кемпинга и наблюдения за звёздным небом.

Путешествие по Берегу Скелетов занимает около 8 часов без остановок, но лучше закладывать больше времени на исследование местных чудес.

Уточнения

Респу́блика Нами́бия (англ. Republic of Namibia); государство в Южной Африке. Столица — город Виндхук. Топоним был образован от названия пустыни Намиб на западном побережье страны, само это название происходит из языка коренного народа Намибии нама.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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