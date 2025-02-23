Заброшенные корабли и мрачные легенды: что вас ждёт в Намибии

Вы когда-нибудь мечтали о приключении в одном из самых диких и пустынных мест на планете? Вдоль атлантического побережья Намибии протянулся Берег Скелетов — национальный парк длиной 500 км, представляющий собой величественное, почти потустороннее кладбище кораблей и китов.
Огромные куски ржавого металла, затонувшие суда и разбросанные по песку кости создают атмосферу настоящего конца света.
Большинство путешественников начинают свой маршрут из Свакопмунда — живописного города с немецким наследием, уютными кафе и ресторанами.
Здесь можно арендовать внедорожник, запастись водой и продовольствием, а также получить разрешение на посещение северных частей заповедника.
Следующий пункт на пути — залив Хентис. Это последнее место, где можно пополнить запасы перед тем, как углубиться в дикую пустыню.
Здесь же находится один из множества выброшенных на берег кораблей — "Зейла", ставший символом жестокой силы Атлантики.
Берег Скелетов — это не только заброшенные корабли, но и уникальная природа. Вот несколько мест, которые нельзя пропустить:
Путешествие по Берегу Скелетов занимает около 8 часов без остановок, но лучше закладывать больше времени на исследование местных чудес.
Респу́блика Нами́бия (англ. Republic of Namibia); государство в Южной Африке. Столица — город Виндхук. Топоним был образован от названия пустыни Намиб на западном побережье страны, само это название происходит из языка коренного народа Намибии нама.
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