Опасные автобусы: Латвия боится шпионов и провокаций

В парламент Латвии внесено предложение ограничить транспортное сообщение с Россией и Беларусью. По информации портала TourDom, инициатором выступил депутат Янис Витенбергс (объявлен в розыск МВД РФ в рамках уголовных дел по статье об уничтожении и повреждении памятников советским воинам), заявивший, что пассажирские перевозки в эти страны представляют угрозу национальной безопасности Латвии.

Фото: web.archive.org by Aldis Dzenovskis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ граница латвии

По мнению Витенбергса, существующие автобусные маршруты в Россию и Беларусь повышают риски шпионажа, вербовки и различных провокаций. Кроме того, депутат подчеркнул, что через эти маршруты незаконно перевозятся санкционные товары, что является дополнительным основанием для прекращения автобусного сообщения.

Витенбергс также предложил обратиться к властям Литвы и Эстонии с просьбой поддержать аналогичные меры, чтобы ограничение стало эффективнее.

Если законопроект будет одобрен, правительство Латвии должно будет подготовить распоряжение о закрытии действующих контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией и Беларусью до 17 марта.

На данный момент на границе функционируют шесть КПП, через которые осуществляются автобусные перевозки из Риги в Москву, Санкт-Петербург, Псков, Минск и Витебск.

Однако влияние партии "Национальный альянс", к которой относится Витенбергс, в Сейме незначительно — всего 13 из 100 мест. Это означает, что инициатива может не получить достаточной поддержки у парламентариев.

Важно отметить, что туристов из России это нововведение не затронет, поскольку они уже не могут посещать Латвию с 2022 года. Но ситуация может усложниться для лиц с видом на жительство или двойным гражданством, так как добираться до России станет значительно сложнее.