Китовый берег — сокровище Южной Африки, которое вас удивит

Южная Африка — страна, покоряющая своей природой, дружелюбной атмосферой и уникальными возможностями для наблюдения за китами. Если хотите увидеть этих величественных гигантов, отправляйтесь на живописное побережье длиной 200 км, простирающееся к востоку от Кейптауна.
С июня по ноябрь сюда приплывают киты, и лучшее место для их наблюдения — Херманус, признанный мировой столицей китового туризма. Здесь можно отправиться в круиз или просто полюбоваться морскими обитателями с берега.
Путешествуя по побережью Кейп-Коста, можно встретить не только китов, но и дельфинов, африканских пингвинов, тюленей и даже больших белых акул.
Окрестности радуют не только морскими видами: здесь простираются песчаные пляжи, горные склоны, виноградники и уютные прибрежные городки.
Одно из главных природных сокровищ региона — биосферный заповедник Когельберг, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он предлагает множество маршрутов для пеших прогулок среди уникальных южноафриканских пейзажей.
Лучшее время для наблюдения за китами — с июня по ноябрь, когда они мигрируют из Антарктики к берегам Африки. Если же вам больше по душе пляжный отдых и прогулки на природе, стоит приехать с сентября по март.
Среди главных активностей на Китовом берегу:
Для тех, кто ищет роскошный отдых, идеальным вариантом станет Birkenhead House в Херманусе. Этот элегантный бутик-отель с видом на океан предлагает систему "всё включено", а с его террасы можно наблюдать за китами.
Для тех, кто предпочитает больше удобств, подойдёт Arabella Golf & Spa. Расположенный в биосферном заповеднике Когельберг, он предлагает 145 номеров, поле для гольфа на 18 лунок и роскошный спа-центр.
Херманус или Херманюс (африк. и англ. Hermanus) — небольшой город на юго-западе Южно-Африканской Республики, на территории Западно-Капской провинции. Входит в состав района Оферберх. Административный центр местного муниципалитета Оферстранд.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.