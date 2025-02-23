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Китовый берег — сокровище Южной Африки, которое вас удивит

2:35
Туризм

Южная Африка — страна, покоряющая своей природой, дружелюбной атмосферой и уникальными возможностями для наблюдения за китами. Если хотите увидеть этих величественных гигантов, отправляйтесь на живописное побережье длиной 200 км, простирающееся к востоку от Кейптауна.

горбатый кит, хвост
Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain
горбатый кит, хвост

С июня по ноябрь сюда приплывают киты, и лучшее место для их наблюдения — Херманус, признанный мировой столицей китового туризма. Здесь можно отправиться в круиз или просто полюбоваться морскими обитателями с берега.

Уникальная природа Кейп-Коста

Путешествуя по побережью Кейп-Коста, можно встретить не только китов, но и дельфинов, африканских пингвинов, тюленей и даже больших белых акул.

Окрестности радуют не только морскими видами: здесь простираются песчаные пляжи, горные склоны, виноградники и уютные прибрежные городки.

Одно из главных природных сокровищ региона — биосферный заповедник Когельберг, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он предлагает множество маршрутов для пеших прогулок среди уникальных южноафриканских пейзажей.

Когда ехать и что делать

Лучшее время для наблюдения за китами — с июня по ноябрь, когда они мигрируют из Антарктики к берегам Африки. Если же вам больше по душе пляжный отдых и прогулки на природе, стоит приехать с сентября по март.

Среди главных активностей на Китовом берегу:

  • Круизы для наблюдения за китами, организуемые Hermanus Whale Cruises.
  • Путешествие по трассе R44 (Кларенс-драйв) с её головокружительными видами.
  • Экскурсии на Боулдерс-Бич к колонии африканских пингвинов.
  • Дайвинг с белыми акулами в Гансбаае для любителей экстрима.
  • Прогулки по пляжам Гротто и Кляйнмонд, отмеченным Голубым флагом.
  • Исследование троп заповедника Когельберг среди цветущих лугов и гор.

Где остановиться

Для тех, кто ищет роскошный отдых, идеальным вариантом станет Birkenhead House в Херманусе. Этот элегантный бутик-отель с видом на океан предлагает систему "всё включено", а с его террасы можно наблюдать за китами.

Для тех, кто предпочитает больше удобств, подойдёт Arabella Golf & Spa. Расположенный в биосферном заповеднике Когельберг, он предлагает 145 номеров, поле для гольфа на 18 лунок и роскошный спа-центр.

Уточнения

Херманус или Херманюс (африк. и англ. Hermanus) — небольшой город на юго-западе Южно-Африканской Республики, на территории Западно-Капской провинции. Входит в состав района Оферберх. Административный центр местного муниципалитета Оферстранд.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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