Кухня Пьемонта: 7 блюд, которые надо попробовать в Кьянале

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В Пьемонте, на границе с Францией, на высоте около 1800 метров над уровнем моря, среди альпийских вершин уютно расположилась деревня, обладающая удивительным очарованием, неподвластным времени.

Фото: Wikimedia Commons by Gabygaiffe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ деревушка Кьянале, Пьемонт, Италия

Это место поражает своей красотой с первого взгляда: шиферные крыши, дома из древних камней и старых деревянных балок, сохранившие дух старины, окружённые первозданной природой. Здесь можно легко отвлечься от повседневной суеты и восстановить силы, погружаясь в атмосферу умиротворения, наполненную ароматами свежего снега и влажного дерева.

Эта деревня называется Кьянале, и она по праву считается одной из жемчужин Пьемонта. Особенно прекрасна она зимой, когда заснеженные горы притягивают любителей лыжного спорта. Но и летом Кьянале не теряет своей привлекательности: это идеальное место, чтобы насладиться спокойствием, активным отдыхом, чистым горным воздухом и великолепной местной кухней.

Эта деревня стоит того, чтобы посетить её хотя бы раз в жизни, ведь кроме невероятных пейзажей, Кьянале может похвастаться уникальным историческим центром с каменными домами, живописными мостиками над ручьями и цветущими балконами. Это место действительно похоже на ожившую открытку.

По прибытии в Кьянале стоит сразу же надеть удобную обувь и отправиться на прогулку. Деревню делит на две части ручей Вараита, соединённые красивым каменным мостом, расположенным рядом с небольшой площадью и церковью Сант-Антонио XIV века.

Церковь привлекает простотой и особым очарованием романской колокольни и уютного портика. Внутри церкви можно увидеть поперечные арки, поддерживаемые кронштейнами с резными масками и скульптурами, которые не оставят равнодушным никого.

После посещения церкви обязательно стоит заглянуть в Casa Martinet — бывший кальвинистский храм, напоминающий о том, что когда-то Кьянале был единственным местом в долине Вараита, где допускалась свобода вероисповедания. Интересен также приход Сан-Лоренцо с небольшим портиком, окрашенным в синий и розовый цвета, и знаменитым барочным алтарём внутри.

Но настоящее очарование Кьянале — это узкие улочки и старинные каменные дома на фоне величественных гор. Природные ландшафты восхищают в любое время года, привлекая любителей активного отдыха.

Зимой здесь популярны ледолазание, беговые лыжи и ски-альпинизм, а летом можно заняться рыбалкой в ручье Вараита, кататься на каноэ и заниматься виндсерфингом на озере Понтекьянале. Также проводятся экскурсии и восхождения в массив Монвизо с гидами, а тропы леса Алеве открывают прекрасные возможности для знакомства с местной флорой и фауной.

Любителям пеших походов особенно понравится маршрут, соединяющий долины Валь-Вараита, Валь-По и Валле-дель-Гиль, с потрясающими видами на Монвизо. Благодаря своему уникальному расположению Кьянале идеально подходит для занятий спортом на открытом воздухе.

Невозможно не упомянуть и великолепную местную кухню с её яркими и насыщенными вкусами. Обязательно попробуйте равиоли из картофеля и сыра с маслом и шалфеем, традиционный сыр томини ди мелле, блюда из вяленого мяса, разнообразную поленту, домашние тальятелле и восхитительные десерты. Поверьте, это будет незабываемое кулинарное путешествие!

Уточнения

Пьемо́нт (итал. Piemonte) — область на северо-западе Италии, ранее княжество в северной Италии.

