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Толпы людей и карманники: названы самые опасные даты для туристов в Стамбуле

1:24
Туризм

В праздничные и государственные выходные дни Стамбул переполнен людьми, особенно в период таких крупных праздников, как

Турция
Фото: wikimapia by Vadim.tk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Турция
  • Рамадан (29 марта — 1 апреля)
  • Курбан-байрам (5 — 9 июня)
  • День национального суверенитета (23 апреля)
  • День солидарности и труда (1 мая)
  • День памяти Ататюрка, молодёжи и спорта (19 мая)
  • День победы (30 августа)
  • День Республики (29 октября)

В эти даты местные жители массово выходят на улицы, в результате чего городские площади, улицы и транспортные узлы буквально заполняются людьми. Подобная толчея существенно повышает риск краж, и туристы часто становятся жертвами карманников, которые действуют в условиях давки намного активнее.

Однако есть и приятная новость для путешественников, планирующих посетить Турцию летом: за последний месяц пакетные туры существенно подешевели на 2-12 процентов.

Это снижение цен связано с падением курса доллара США и евро, что также сказалось на стоимости размещения в турецких отелях. Теперь туры на двоих можно найти дешевле на 15, 30 и даже 60 тысяч рублей, что делает поездку в Турцию ещё более привлекательной и доступной.

 

Уточнения

Мустафа́ Кема́ль Ататю́рк (ранее Гази Мустафа Кемаль-паша) (тур. Mustafa Kemal Atatürk; не ранее 1880 и не позднее 1881, Салоники, Салоникский вилайет, Османская империя — 10 ноября 1938, Долмабахче, Бешикташ, Турция) — османский и турецкий государственный, политический и военный деятель. Основатель и первый лидер Республиканской народной партии Турции; первый президент Турецкой Республики, основатель современного турецкого государства.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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