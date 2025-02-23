Революция в поездах: Россия первой в мире сделает это

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительство России одобрило использование биометрии для оформления билетов и посадки в поезда дальнего следования. Это следует из нового постановления, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Фото: Wikimedia Commons by Artyom Svetlov is licensed under Public domain поезд дальнего следования

Новые правила начнут действовать уже с 1 сентября этого года.

Теперь транспортные компании смогут задействовать федеральные системы биометрической идентификации при продаже проездных документов. При наличии необходимого оборудования пассажиры получат возможность проходить идентификацию и подтверждать свою личность при помощи биометрических данных, ранее зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации.