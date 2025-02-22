Деревня Дилофо расположена в Загори в Греции, она построена на высоте 1000 метров на склонах горы Тимфи

Дилофо — туристическое сокровище на северо-западе Греции

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Деревня Дилофо расположена в Загори в Греции, она построена на высоте 1000 метров на склонах горы Тимфи.

Фото: Веб-сайт правительства Греции Дилофо

Это традиционное поселение, с прекрасными мощеными улицами, каменными фонтанами, а также особняками, характерными образцами архитектуры Загори. Рядом много зелени. Об этом пишет портал Newsbomb.

Дилофо — одна из наиболее хорошо сохранившихся деревень в Загори. Она является типичным образцом архитектуры Загори.

Через деревню запрещен проезд автомобилей, что в значительной степени способствовало сохранению ее традиционного облика. Дилофо имеет свою историю, которая отличает ее от других деревень.

Здесь также есть несколько гостевых домов и отелей, а рядом находится ущелье Викос.

Уточнения

Тимфи — гора в Греции.



