Летние туры в Турцию начали дешеветь на фоне укрепления рубля

Рубль укрепляется — туры в Турцию дешевеют, а спрос растет

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрос на туры на начало мая 2025 года в Турцию увеличился в 1,5-2 раза, об этом пишет Profi.Travel. Портал сообщает, что Турция остается лидером среди популярных направлений для туризма.

Фото: Веб-сайт министерства культуры и туризма Турции Турция

Часть летних туров в Турцию начала дешеветь на фоне укрепления рубля, об этом сообщает Комсомольская правда со ссылкой на эксперта. Речь может идти о падении стоимости на 6 — 7%. Однако подешевели не все туры, некоторые даже подорожали, это может быть связано с повышенным спросом на определенные направления.

Российские туристы активно бронируют путевки на майские праздники, объем бронирований уже на 68% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, об этом пишут Ведомости.

Уточнения

Туризм — одна из значимых составляющих в экономике Турции, в последние десятилетия играет всё большую роль.

