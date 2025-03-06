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Валюта растет, спрос не падает: почему туристы не боятся курса

1:28
Туризм

Российские туристы все активнее интересуются поездками за границу. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, отметив, что зарубежный туризм растет быстрее, чем внутренний.

турагентство
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
турагентство

По словам эксперта, причина этого тренда вовсе не в ослаблении курса валют, а в дефиците номерного фонда в России.

"В стране не строится столько гостиниц, чтобы внутренний туризм мог расти на 20-30%, как это было раньше", — объясняет Мкртчян.

Еще один фактор, способствующий росту спроса на зарубежный отдых, — расширение списка доступных направлений. Уже сейчас россияне могут летать во Вьетнам, а в ближайшее время появятся рейсы в Тунис, Малайзию и Саудовскую Аравию. Интерес путешественников выходит за рамки традиционных Турции и Египта — все больше людей готовы рассматривать новые, менее популярные маршруты.

Однако есть и сдерживающий фактор — резкие колебания валютных курсов. Когда доллар внезапно дорожает, туристы предпочитают повременить с покупкой путевок: одни боятся, что цены вырастут еще больше, другие надеются на скорое снижение курса.

Несмотря на это, интерес к заграничному отдыху остается высоким. Россияне не отказываются от поездок, но становятся более внимательными к ценам и новым возможностям.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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