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Испытайте головокружение на самом большом пешеходном мосту Франции

1:49
Туризм

Если вам хочется ощутить настоящее чувство полета и захватывающий дух, вам обязательно стоит посетить Гималайский пешеходный мост в ущелье Линьон.

Гималайский пешеходный мост в ущелье Линьон
Фото: Группа фондовой биржи Гуйчжоу is licensed under Free More info
Гималайский пешеходный мост в ущелье Линьон

Открытый в апреле 2022 года, этот мост привлекает тысячи туристов каждый год, становясь важной достопримечательностью региона.

Уникальные впечатления от моста

С его длиной в 268 метров и высотой 80 метров, Гималайский мост — это не просто конструкция, а целый опыт. Расположенный между Гразаком и Сен-Морис-де-Линьон, он предлагает 360-градусный вид на живописное ущелье.

Здесь можно не только испытать головокружение от подвесной конструкции, но и наслаждаться непередаваемыми пейзажами, которые меняются в зависимости от времени дня.

Для того чтобы попасть к мосту, необходимо пройти около трех километров по тропам, оснащенным информационными знаками, а удобная подъездная дорожка делает это место доступным для большинства туристов.

Доступность и местный туризм

Ущелье Линьон находится в 45 минутах езды от Ле-Пюи и примерно в часе от Луары. С каждым годом мост привлекает около 120 тысяч посетителей, что способствует развитию местной экономики и туризма.

Чтобы насладиться местной атмосферой, можно использовать ВИА Флювия или туристический поезд Velay Express, который делает поездку еще более увлекательной.

Идеально для любителей острых ощущений

Этот мост — не только для любителей пеших прогулок. Его уникальная конструкция привлекает туристов, желающих ощутить адреналин, но в то же время насладиться природой и удивительными видами.

Уточнения

Граза́к (фр. Grazac) — название коммуны в департаменте Верхняя Луара, Франция. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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