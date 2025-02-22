Новый аттракцион на Эйфелевой башне: прогулка над пустотой

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

До 9 марта 2025 года на первом этаже Эйфелевой башни работает удивительный аттракцион — сетчатый мост длиной 40 метров, подвешенный на высоте 60 метров.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Париж

Это возможность испытать незабываемые эмоции и почувствовать, что значит идти над пустотой.

Как посетить?

Доступ к аттракциону бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Посетители должны отсканировать QR-код, расположенный рядом с мостом, на террасе и в бистро.

"Интерфейс онлайн-регистрации позволит зарезервировать временной интервал (каждые 15 минут) для вас и вашей группы (до 8 человек)", — говорится на сайте памятника.

Кто может принять участие?

Аттракцион открыт для всех от 3 лет, но дети до 12 лет должны находиться в сопровождении взрослого. Запрещены коляски, чемоданы, еда, напитки и обувь на высоком каблуке.

Время работы

Посетить мост можно:

по будням с 10:30 до 18:30,

по выходным с 10:00 до 20:00.

Дополнительные детали

Посетителям предлагается уникальная возможность пересечь пространство между южным и северным столбами башни.

"Мы предлагаем нашим гостям возможность совершить исключительный переход над пустотой и в полной безопасности", — уточняют организаторы.

Если вы планируете поездку в Париж, не откладывайте посещение — мост будет открыт лишь до 9 марта!

Уточнения

Э́йфелева ба́шня (фр. tour Eiffel) — металлическая башня в центре Парижа, самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля; сам Эйфель называл её просто "300-метровая башня" (tour de 300 mètres).

