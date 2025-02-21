Туристы теряют дар речи в Версале — всё дело в одном необычном месте

Версальский дворец, его великолепные сады и поместье — жемчужины мирового наследия, привлекающие миллионы туристов.
Этот грандиозный дворцовый комплекс, бывшая резиденция французских монархов, является одним из самых значимых символов французского искусства XVII века.
Изначально построенный как охотничий домик для Людовика XIII, Версаль превратился в роскошный королевский двор при Людовике XIV, который сделал его центром власти. Величественные залы, роскошные интерьеры, зеркальная галерея и изысканные фонтаны создают атмосферу королевской роскоши и величия.
Сегодня Версальский дворец — одна из самых посещаемых достопримечательностей Франции. Каждый год сюда приезжает около 5 миллионов человек. А сады, украшенные сотнями фонтанов и скульптур, принимают от 8 до 10 миллионов гостей.
Особое внимание привлекает знаменитая Зеркальная галерея, насчитывающая 357 зеркал, а также поместье Трианон и деревня Марии-Антуанетты, которые позволяют заглянуть в личную жизнь королевской семьи.
Кроме того, Версаль регулярно становится сценой для музыкальных фонтанов, балов-маскарадов, ночных фейерверков и электро-вечеринок, передает SortiraParis.
Дворе́ц — большое монументальное парадное здание, выделяющееся своей архитектурой, являлось первоначально резиденцией царствующих владетельных лиц, высшей знати и уже с XIII века так же назывались некоторые здания органов государственной власти.
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