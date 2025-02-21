Туристы теряют дар речи в Версале — всё дело в одном необычном месте

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Версальский дворец, его великолепные сады и поместье — жемчужины мирового наследия, привлекающие миллионы туристов.

Фото: commons.wikimedia.org by ichetovkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скульптура

Этот грандиозный дворцовый комплекс, бывшая резиденция французских монархов, является одним из самых значимых символов французского искусства XVII века.

Изначально построенный как охотничий домик для Людовика XIII, Версаль превратился в роскошный королевский двор при Людовике XIV, который сделал его центром власти. Величественные залы, роскошные интерьеры, зеркальная галерея и изысканные фонтаны создают атмосферу королевской роскоши и величия.

Сегодня Версальский дворец — одна из самых посещаемых достопримечательностей Франции. Каждый год сюда приезжает около 5 миллионов человек. А сады, украшенные сотнями фонтанов и скульптур, принимают от 8 до 10 миллионов гостей.

Особое внимание привлекает знаменитая Зеркальная галерея, насчитывающая 357 зеркал, а также поместье Трианон и деревня Марии-Антуанетты, которые позволяют заглянуть в личную жизнь королевской семьи.

Кроме того, Версаль регулярно становится сценой для музыкальных фонтанов, балов-маскарадов, ночных фейерверков и электро-вечеринок, передает SortiraParis.

Уточнения

Дворе́ц — большое монументальное парадное здание, выделяющееся своей архитектурой, являлось первоначально резиденцией царствующих владетельных лиц, высшей знати и уже с XIII века так же назывались некоторые здания органов государственной власти.



