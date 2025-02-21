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Райские пляжи, вкусная еда и доступные цены — Хорватия покоряет туристов

2:32
Туризм

В Хорватии каждый уголок — от исторических городов до скрытых бухт и национальных парков — имеет свою неповторимую историю и очарование.

На пляже
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На пляже

Одно из главных преимуществ страны — удобная транспортная доступность. В отличие от Греции, куда часто приходится лететь за большие деньги, в Хорватию легко добраться на машине или поезде.

Например, поездка из Праги в Сплит обойдется всего в 3 164 кроны (11 600 рублей), а из Брно — 2 910 крон (10 600 рублей). Можно воспользоваться ночным поездом и не потерять ни минуты отдыха.

Главное преимущество Хорватии перед Грецией — стоимость проживания. В разгар сезона аренда апартаментов в Греции может стоить около 2000 крон (7 300 рублей) за ночь, тогда как в Хорватии аналогичные варианты можно найти за 800-1000 крон (3 600 рублей). На популярной Макарской ривьере есть комфортные апартаменты по цене в два раза ниже, чем на греческих курортах.

Еще одно преимущество — доступность местной кухни. В традиционных хорватских конобах полноценный обед обойдется в 200-300 крон (1 100 рублей), тогда как в греческих тавернах средний чек в два раза выше.

Этот средиземноморский рай предлагает множество живописных мест, которые стоит посетить. Один из самых интересных регионов — Истрия, которую называют "новой Тосканой". Городки Ровинь и Пореч сочетают в себе венецианскую архитектуру и традиционное хорватское гостеприимство. Здесь можно попробовать знаменитое местное оливковое масло и трюфели по цене, значительно ниже итальянской.

Далматинское побережье тоже впечатляет — города Сплит, Трогир и Задар отличаются богатой историей. Например, в Задаре находится уникальный Морской орган — архитектурное чудо, создающее музыку с помощью морских волн. Вход бесплатный, а закаты здесь считаются одними из самых красивых в мире.

Для любителей природы Хорватия предлагает восемь национальных парков. Помимо знаменитых Плитвицких озер, стоит посетить водопады Крка, где можно искупаться, или архипелаг Корнати — одно из самых чистых мест Европы, передает ZivotCestovatele.

Уточнения

Хорва́тия — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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