Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как получить крепкую рассаду и богатый урожай помидоров, перцев и огурцов?
Титан озадачил учёных: что заставило спутник Сатурна сойти с круговой орбиты?
Трамп снижает расходы? США намерены сократить численность своей дипломатической миссии в Китае
Как избавиться от растяжек: современные методы и уход за кожей
Ежедневные тренировки: ускоренный прогресс или верный путь к травмам
Как отмыть сковороду без усилий? Этот метод вам понравится
Сын Юрия Никулина о нападках в свой адрес: шипят, что я всё гребу в цирке
Венгрия как спасательный круг для Mercedes-Benz: компания пересматривает стратегии
Райские пляжи, вкусная еда и доступные цены — Хорватия покоряет туристов

Величественный замок Торрекьяра в Италии, в который невозможно не влюбиться

2:02
Туризм

Эмилия-Романья в Италии славится очаровательными провинциальными городками, спрятанными среди живописных ландшафтов.

замок
Фото: commons.wikimedia.org by Вадзім Новикаў, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
замок

Одним из самых волшебных мест, достойных внимания путешественников, является Торрекьяра — небольшой средневековый городок в провинции Парма. Он расположен среди холмов Апеннин и знаменит своим романтичным замком, который кажется сошедшим со страниц старинных легенд. Это место идеально подходит для уединенного отдыха: здесь гармонично сочетаются потрясающие природные виды, культурные памятники и кулинарные изыски.

Сразу при въезде в город взгляд притягивает величественный замок Торрекьяра — истинный символ этого места. Построенный в XV веке по приказу графа Пьера Марии Росси, он должен был выполнять оборонительные функции, о чем свидетельствуют мощные стены и сторожевые башни.

Однако его история неразрывно связана с романтической легендой о любви графа к Бьянке Пеллегрини. Внутреннее убранство замка поражает красотой росписей, особенно впечатляет знаменитая Золотая комната, украшенная фресками Бенедетто Бембо — одним из величайших произведений международной готики.

После посещения замка стоит неспешно прогуляться по городу. Узкие мощеные улочки, дома с исторической архитектурой и тихая, умиротворенная атмосфера делают Торрекьяру идеальным местом для отдыха. Обязательно загляните в церковь Санта-Мария-делла-Неве: ее архитектурные элементы отражают дух ушедших эпох.

Ни одно путешествие в этот регион не будет полным без знакомства с местной кухней. Торрекьяра славится производством пармской ветчины DOP и знаменитого сыра Пармиджано Реджано. В небольшой гастрономической лавке Bottega Gourmet можно попробовать эти деликатесы, сопроводив бокалом изысканных вин Colli di Parma DOC, передает StyloSophy.

Уточнения

Ландша́фт — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Катастрофа на наших глазах: удивительно, но никто не замечает, как океан забирает сушу
Наука и техника
Катастрофа на наших глазах: удивительно, но никто не замечает, как океан забирает сушу Аудио 
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Садоводство, цветоводство
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка Аудио 
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Новости спорта
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Последние материалы
В США рассказали о разработке двигателей для истребителей шестого поколения
Как получить крепкую рассаду и богатый урожай помидоров, перцев и огурцов?
Титан озадачил учёных: что заставило спутник Сатурна сойти с круговой орбиты?
Трамп снижает расходы? США намерены сократить численность своей дипломатической миссии в Китае
Как избавиться от растяжек: современные методы и уход за кожей
Ежедневные тренировки: ускоренный прогресс или верный путь к травмам
Как отмыть сковороду без усилий? Этот метод вам понравится
Сын Юрия Никулина о нападках в свой адрес: шипят, что я всё гребу в цирке
Венгрия как спасательный круг для Mercedes-Benz: компания пересматривает стратегии
Райские пляжи, вкусная еда и доступные цены — Хорватия покоряет туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.