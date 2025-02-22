Тайные локации Милана: где увидеть рождение моды своими глазами

2:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мероприятия, показы мод и аперитивы… Вот места, где можно погрузиться в атмосферу Недели моды в Милане и почувствовать себя в самом центре гламурного праздника.

Фото: Wikimedia Commons by Leandro Souza, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Арка Мира, Arco Della Pace, Милан

Каждый год Милан превращается в мировую столицу моды, и этот год не исключение. С 25 февраля по 3 марта 2025 года город будет наполнен феерией модных показов, церемоний и мероприятий, представляющих коллекции сезона осень-зима 2025-2026. Это отличная возможность не просто посетить Милан, но и стать частью уникальной модной атмосферы, которая царит здесь повсюду.

Palazzo Giureconsulti - Дворец юрисконсультов: Сердце модной жизни 25 февраля в 12:00 в Palazzo Giureconsulti на Piazza dei Mercanti 2 открывается новый выпуск Fashion Hub от Национальной палаты итальянской моды. Здесь молодые дизайнеры получат шанс представить свои работы, завязать полезные знакомства и привлечь внимание к своим коллекциям. Во время Недели моды это место особенно оживает, становясь эпицентром гламура и инноваций.

Il quadrilatero della moda - Квартал моды: Синоним роскоши «Модный четырёхугольник» – один из самых престижных районов Милана, образованный улицами Виа Монте Наполеоне, Виа Алессандро Мандзони, Виа делла Спига и Корсо Венеция. Во время Недели моды здесь можно увидеть не только новейшие творения лучших дизайнеров, но и ощутить особый стиль уличной моды. Это место идеально для того, чтобы погрузиться в атмосферу спонтанных модных дефиле и стать свидетелем жизни самого гламурного района Милана.

Arco della Pace - Арка Мира: Подиум под открытым небом Арка Мира на Корсо Семпионе – одно из самых оживлённых и модных мест Милана, которое обязательно стоит посетить во время Недели моды. Здесь устраивают импровизированные показы уличной моды, а знаменитости и лидеры общественного мнения с удовольствием демонстрируют свои наряды и делают эффектные фотографии. Это идеальное место для тех, кто хочет увидеть, как мода рождается прямо на улицах города.

Piazza Duomo - Площадь Дуомо: Классика модной недели пьяцца Дуомо – сердце Милана, место, которое всегда является обязательным пунктом посещения. Во время Недели моды эта площадь превращается в настоящий центр притяжения, где проходят многочисленные мероприятия, показы мод и гламурные вечеринки. Здесь можно насладиться не только модой, но и неповторимой атмосферой города, пропитанного стилем, искусством и историей.

Уточнения

Арка Мира (итал. Arco della Pace) — один из главных неоклассических монументов Милана наполеоновской эпохи.



Квартал моды в Милане (итал. Quadrilatero della moda) — район магазинов модной одежды и предметов роскоши в Милане. Одна из главных туристических достопримечательностей города.



Пья́цца-дель-Дуо́мо (итал. Piazza del Duomo) — «Соборная площадь», площадь перед Миланским собором.

