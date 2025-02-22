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Альпинист раскрыл секрет: этот горнолыжный курорт — жемчужина Франции!

1:51
Туризм

Горнолыжный курорт Ла-Клюз, расположенный в самом сердце французских Альп в Верхней Савойе, признан одним из самых живописных мест для зимнего и круглогодичного отдыха во Франции. По словам известного альпиниста, именно здесь можно насладиться невероятной красотой природы и ощутить особенную атмосферу.

Ла-Клюз, Франция, шале
Фото: Wikimedia Commons by Jörg Balsiger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ла-Клюз, Франция, шале

Ла-Клюз предлагает уникальное сочетание разнообразных горнолыжных трасс и спокойного, уютного отдыха. Здесь более 125 километров горнолыжных трасс, подходящих для любого уровня подготовки — от новичков до профессионалов.

Кроме того, на курорте предусмотрено свыше 80 километров трасс для катания на беговых лыжах. Современные подъёмники делают доступными пять различных горных массивов, открывая перед гостями великолепные панорамы.

Деревня Ла-Клюз органично сочетает в себе традиционный альпийский стиль и современный комфорт. Очаровательные деревянные коттеджи, узкие живописные улочки и уютные кафе создают атмосферу, в которой хочется задержаться надолго. В то же время, современная инфраструктура курорта гарантирует комфорт и удобство каждому гостю.

Местные рестораны радуют посетителей блюдами аутентичной савойской кухни, приготовленными из свежих местных продуктов. Каждую неделю здесь проходят колоритные рынки, где можно познакомиться с традиционными ремёслами и кулинарными шедеврами региона.

Ла-Клюз активно развивает принципы устойчивого туризма, уделяя большое внимание сохранению уникальной природы региона. Курорт становится идеальным местом отдыха не только зимой, но и в любое другое время года, предлагая богатый выбор развлечений и впечатлений.

Уточнения

Ла-Клюз (фр. La Cluse, окс. La Clusa) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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