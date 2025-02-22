Маленькая Португалия в Бретани: что скрывает этот красочный городок?

2:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этот примечательный городок в департаменте Финистер, который раскинулся между красочными домами и роскошными пляжами, прозвали "маленькой Португалией в Бретани".

Фото: Wikimedia Commons by Gzen92, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дуарнене, порт, Франция

Дуарнене с его красочными фасадами, достойными улиц Лиссабона, и его поразительной красоты побережьем предлагает обстановку, сочетающую в себе бретонскую аутентичность и средиземноморские акценты.

Эта портовый городок в Финистере, некогда славившийся своими заводами по консервированию сардин, сегодня соблазняет своим наследием, великолепными пляжами и местной кухней, сочетающей бретонские традиции и португальские мотивы.

Здесь фасады домов окрашены в яркие тона: от цвета морской волны до ярко-жёлтого и тёплого розового — цветовая гамма, которая мгновенно вызывает ассоциации с историческими районами крупных португальских городов.

Рыболовный порт — сердце города, вибрирует в ритме приливов и отливов и экзальтированных разговоров моряков. Но больше всего поражает уникальная атмосфера этого места, где время, кажется, остановилось.

Вдали от оживлённых туристических маршрутов, Дуарнене можно исследовать не спеша, гуляя по мощёным улочкам, залитым солнцем кафе и любуясь захватывающими дух панорамами Атлантики.

Душа Дуарнене неотделима от его морской истории. Когда-то этот город был крупным портом по перевалке сардин. Район Порт-Ру (Port-Rhu), где ранее занимались консервированием рыбы, превратился в многолюдное место: тут студии и галереи художников соседствуют со старыми пришвартованными парусными судами.

Порт-музей, настоящая местная жемчужина, приглашает туристов перенестись в прошлое, осматривая увлекательные экспозиции, посвящённые мореплаванию и повседневной жизни бретонских моряков.

Пляж Sables Blancs с его мелким песком и кристально чистой водой предлагает идеальные условия для отдыха у моря. Пожалуй, это один из самых красивых пляжей в Бретани! Пляж дю Ри (plage du Ris) привлекает любителей сёрфинга своими идеальными волнами.

Невозможно остановиться в Дуарнене и не отведать его кулинарных изысков: если атмосфера напоминает Португалию, то гастрономия здесь очень бретонская. В небольших ресторанчиках, расположенных вдоль порта, вы можете насладиться жареными сардинами (sardines grillées), которые подаются с лимоном и бокалом хорошего бретонского сидра.

Далее позвольте себе отведать символическое блюдо Бретани — un kig ha farz, или насладится незабываемым kouign-amann, настолько хрустящим, насколько вы захотите.

Уточнения

Финистер (фр. Finistère, брет. Penn-ar-Bed) — департамент на западе Франции, один из департаментов региона Бретань.



Дуарнене́ (фр. Douarnenez) — город на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Кемпер, центр одноименного кантона.

