На озере Волви обнаружено спрятанное сокровище Македонии

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Немногие путешественники знают, что можно найти в 50 километрах от Салоников, рядом с озером Волви. Там расположилось настоящее сокровище Македонии — деревня Нимфопетра. Об этом пишет издание Ethnos.

Фото: Wikimedia Commons by Salexey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Холмы на восточном берегу озера Шира

Эта деревня получила своё название в честь странных камней, которые своим видом создают научно-фантастический пейзаж. Огромные глыбы представляют собой геологические образования. Об этих камнях ходит много легенд, но никто не знает точное их происхождение.

По мнению профессора геотектоники и палеосейсмологии на кафедре геологии Университета Аристотеля в Салониках Спироса Павлидиса, эти камни образовались сначала в водах самого озера в результате отложения карбоната кальция. В прежние времена оно было глубже и занимало всю территорию деревни.

Есть и ненаучное объяснение. Считается, что группа охотников застала прекрасных лесных нимф, которые полуобнаженными купались в кристально чистых водах источника. Богиня Артемида заметила их и наказала за неуважение, превратив в глыбы камней.