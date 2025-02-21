На озере Волви обнаружено спрятанное сокровище Македонии

Немногие путешественники знают, что можно найти в 50 километрах от Салоников, рядом с озером Волви. Там расположилось настоящее сокровище Македонии — деревня Нимфопетра. Об этом пишет издание Ethnos.
Эта деревня получила своё название в честь странных камней, которые своим видом создают научно-фантастический пейзаж. Огромные глыбы представляют собой геологические образования. Об этих камнях ходит много легенд, но никто не знает точное их происхождение.
По мнению профессора геотектоники и палеосейсмологии на кафедре геологии Университета Аристотеля в Салониках Спироса Павлидиса, эти камни образовались сначала в водах самого озера в результате отложения карбоната кальция. В прежние времена оно было глубже и занимало всю территорию деревни.
Есть и ненаучное объяснение. Считается, что группа охотников застала прекрасных лесных нимф, которые полуобнаженными купались в кристально чистых водах источника. Богиня Артемида заметила их и наказала за неуважение, превратив в глыбы камней.
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