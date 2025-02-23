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Париж для девичника: Эйфелева башня подождет, пока вы с подругами делаете это

2:29
Туризм

Девичник представляет собой прекрасную возможность отдохнуть от забот о подготовке к свадьбе. Пара дней в волшебном месте, проведенная в компании лучших подруг, может стать великолепным опытом.

Изысканная еда
Фото: unsplash.com by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Изысканная еда

Париж, помимо того что это город для романтичных путешествий, является настоящей международной столицей моды, искусства и кулинарии. В каждом его районе скрыто больше очарования, чем у многих других городов. С подругами вы можете насладиться развлекательными мероприятиями, такими как прогулки на лодке по Сене или экскурсии без очереди на Эйфелеву башню. Эти впечатления не только добавят веселья, но и подарят незабываемые моменты вашего девичника.

Если вы решите поехать в Носару (Коста-Рика), это место с легкостью станет настоящим приключением, где можно выбирать активный отдых. Для заядлых невест и их подружек открываются удивительные возможности, такие как групповые занятия серфингом или экскурсии по тропическому лесу на квадроциклах. Тем, кто предпочитает более спокойные занятия, предлагаются занятия йогой, ленивые дни на пляже и коктейли на закате в уютных заведениях на открытом воздухе.

Если вы ищете атмосферу праздника — в Новом Орлеане происходит настоящая феерия. Это место наполняет духом веселья, а его улицы утопают в джазовой музыке и барах, где можно попробовать бурбон.

Для тех, кто мечтает провести девичник в уютной обстановке под теплым солнцем, с роскошным сервисом и изысканными блюдами, Кабо-Сан-Лукас - отличный выбор. Этот известный курорт на южной оконечности полуострова Нижняя Калифорния в Мексике славится своей динамичной атмосферой и возможностями для активного отдыха: от катания на водных скутерах до веселых вечеринок под живую музыку ночных клубов.

Нью-Йорк же предлагает холостякам более чем разнообразный выбор досуга. Вы можете посвятить день шопингу, насладиться свежим воздухом в Центральном парке, отправиться на гастрономический тур или исследовать многочисленные музеи. В этом мегаполисе невозможно соскучиться: групповые ужины в шумных ресторанах, временные выставки, бродвейские спектакли и более двух тысяч клубов делают Нью-Йорк поистине "городом, который никогда не спит".

Уточнения

Нью-Йо́рк — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Население города составляет 8 467 513 человек, агломерации — 19,77 млн (оценка на 2021 год). Нью-Йорк расположен на берегу Атлантического океана в юго-восточной части штата Нью-Йорк. Город был основан в начале XVII века голландскими колонистами и до 1664 года назывался Новый Амстердам.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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