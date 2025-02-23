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В этом небольшом городке в Орегоне производят лучший в мире сыр чеддер

2:00
Туризм

Орегон славится своими зелеными лесами, захватывающими дух водопадами и красивыми извивами побережья. Этот штат также известен своим разнообразием сельскохозяйственных культур, среди которых черника, фундук и лук. В их числе теперь можно отметить и уникальный сыр чеддер, который был признан лучшим в мире и производится в небольшом городке Тилламук.

Запечённые макароны с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённые макароны с сыром

Ассоциация молочных заводов округа Тилламук занимается производством масла, йогурта, мороженого и, конечно же, сыров чеддер. На церемонии World Cheese Awards, состоявшейся в ноябре в Португалии, были продегустированы тысячи сыров со всего мира, и дополнительный вариант Tillamook's Maker's Reserve 2014 Extra Sharp White Cheddar получил высшую награду. Хотите попробовать этот сыр прямо на месте? Тогда вам стоит запланировать поездку в Тилламук, который находится в 1,5 часах езды на запад от Портленда.

Основной достопримечательностью Тилламука является Tillamook Creamery, где изготавливают знаменитый сыр чеддер. Здесь вы сможете увидеть весь процесс производства с обзорной площадки. Не упустите возможность посетить центр для гостей, где вас ждут дегустации, и пройдите самостоятельно через экскурсионные зоны, чтобы наблюдать за работой маслобойни. Обязательно загляните в кафе, где можно отведать шарик мороженого или выбрать обед, который включает в себя такие блюда, как макароны с сыром, жареные творожные сырки с чеддером и томатный суп с поджаренным хлебом с сыром.

Перед тем как покинуть заведение, обязательно посетите сувенирный магазин, чтобы взять домой молочные продукты на любой вкус. Здесь вы найдете награжденные блоки Maker's Reserve, полный ассортимент сыров Tillamook, а также творожные сырки, йогурт, мороженое и множество других оригинальных сувениров.

Уточнения

Че́ддер — английский сыр жирностью от 35 до 45%. Назван по месту первоначального производства — деревне Чеддер, в графстве Сомерсет в Англии. Сыры этого сорта теперь производятся за пределами региона и в нескольких странах мира. Тесто этого сыра — пластичное, цвета слоновой кости или желтоватое. 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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