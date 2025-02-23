Вместо тысячи курортов: чем манит туристов вулканический остров Пантеллерия?

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вулканический остров Пантеллерия, расположенный в Средиземном море, является спутником Сицилии, хотя с географической точки зрения он ближе к берегам Туниса, чем к Европе. В летние месяцы население острова значительно возрастает, поскольку многие итальянцы стремятся сюда, чтобы насладиться солнцем, искупаться в блестящих лазурных водах и повалятся в термальных источниках.

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На Пантеллерии можно остановиться в даммусо — традиционном местном доме с каменными стенами и куполообразной крышей, предоставляемом, например, в Le Case del Principe. Кроме того, стоит отправиться на экскурсию по виноградникам и попробовать местные вина в одной из лучших виноделен острова, таких как Donnafugata или Marco De Bartoli. Не упустите возможность взять лодку для купания или сноркелинга у знаменитой Слоновьей арки — впечатляющего природного образования.

В ресторанах вы сможете отведать лучшие блюда островной кухни, включая местный десерт бачио пантеско, который представляет собой кремовую рикотту между двумя хрустящими корочками. Насладитесь закатом в Скаури, откуда в ясные дни открывается захватывающий вид на африканское побережье.

Пантеллерия — это место, которое становится особенно живым в летний сезон, когда работают все рестораны и бары. Хотя в мае и июне некоторые заведения могут еще не функционировать, погода идеально подходит для активного отдыха — пеших прогулок и велотуров. По словам местных жителей, общественный транспорт на острове не всегда надежен, а такси сложно найти, поэтому лучше всего арендовать автомобиль или скутер, но только если у вас есть значительный опыт вождения на двух колесах.

Уточнения

Ита́лия — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит в Европейский союз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны. Площадь — 302 070 км2. Население — 59 283 968 человек (2024 г.).



