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Вместо тысячи курортов: чем манит туристов вулканический остров Пантеллерия?

1:51
Туризм

Вулканический остров Пантеллерия, расположенный в Средиземном море, является спутником Сицилии, хотя с географической точки зрения он ближе к берегам Туниса, чем к Европе. В летние месяцы население острова значительно возрастает, поскольку многие итальянцы стремятся сюда, чтобы насладиться солнцем, искупаться в блестящих лазурных водах и повалятся в термальных источниках.

остров
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
остров

На Пантеллерии можно остановиться в даммусо — традиционном местном доме с каменными стенами и куполообразной крышей, предоставляемом, например, в Le Case del Principe. Кроме того, стоит отправиться на экскурсию по виноградникам и попробовать местные вина в одной из лучших виноделен острова, таких как Donnafugata или Marco De Bartoli. Не упустите возможность взять лодку для купания или сноркелинга у знаменитой Слоновьей арки — впечатляющего природного образования.

В ресторанах вы сможете отведать лучшие блюда островной кухни, включая местный десерт бачио пантеско, который представляет собой кремовую рикотту между двумя хрустящими корочками. Насладитесь закатом в Скаури, откуда в ясные дни открывается захватывающий вид на африканское побережье.

Пантеллерия — это место, которое становится особенно живым в летний сезон, когда работают все рестораны и бары. Хотя в мае и июне некоторые заведения могут еще не функционировать, погода идеально подходит для активного отдыха — пеших прогулок и велотуров. По словам местных жителей, общественный транспорт на острове не всегда надежен, а такси сложно найти, поэтому лучше всего арендовать автомобиль или скутер, но только если у вас есть значительный опыт вождения на двух колесах.

 

 

 

Уточнения

Ита́лия  — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит в Европейский союз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны. Площадь — 302 070 км2. Население — 59 283 968 человек (2024 г.).
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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