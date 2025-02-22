Эстония перекрывает границу: узнайте, как избежать ловушки на майские праздники

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительство Эстонии решило временно закрыть пограничный переход Нарва в конце апреля на несколько дней. Это связано с проведением учений под названием "Щит", которые запланированы с 28 апреля по 2 мая. В рамках этих мероприятий пункт пропуска Нарва-1 будет закрыт.

Фото: commons.wikimedia.org by Yamen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Старый город Таллина

Стоит отметить, что 1 мая в Эстонии является выходным днём, поэтому обычно количество желающих пересечь границу значительно увеличивается. В прошлом году аналогичное закрытие пограничного перехода проводилось с 23:00 30 апреля до 07:00 2 мая. Вполне возможно, что власти и в этом году решили избежать больших очередей и обеспечить спокойный праздничный период.

На фоне сложившейся ситуации на КПП между Эстонией и Россией наблюдается напряжённая обстановка. Перевозчики активно организуют стыковочные рейсы, чтобы облегчить ситуацию для пассажиров.

Например, автобусы из Таллина и Риги направляются через альтернативный пункт пропуска Лухамаа. Тем, кто путешествует на автомобиле, рекомендуют использовать КПП Койдула. Также из других европейских стран предлагается вариант прилететь в польский Гданьск, а оттуда уже на автобусе добраться до Калининграда.

Уточнения

Лу́хамаа (эст Luhamaa) — пункт пропуска на эстонско-российской границе. Расположен на шоссе Рига—Псков (Европейский маршрут E77) в деревне Лютя волости Сетомаа уезда Вырумаа. С российской стороны расположен пункт пропуска Шумилкино на расстоянии около 3 километров от деревни Шумилкино.

