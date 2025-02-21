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Рыбацкие домики Вариготти: это место заставит вас потерять дар речи

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Туризм

В Лигурии есть живописная деревня Вариготти, где можно прекрасно отдохнуть.

Вариготти — Италия, башня Кавилья в Лигурии
Фото: commons.wikimedia.org by Evaristo pitosforo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вариготти — Италия, башня Кавилья в Лигурии

Здесь есть великолепный пляж Вариготти с красочными рыбацкими домиками.

А ещё красивая площадь Моря, без сомнения, самое романтичное место в Вариготти, а также самое фотографируемое и размещаемое в соцсетях. Место, где можно полюбоваться невероятными закатами, где можно посидеть и понаблюдать за морем.

Ещё одна достопримечательность — смотровая башня Сарацина-дель-Борго. Также обязательно посетите Виа дель Капо, главную пешеходную улицу Вариготти, пишет myluxury.it.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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