Рыбацкие домики Вариготти: это место заставит вас потерять дар речи

В Лигурии есть живописная деревня Вариготти, где можно прекрасно отдохнуть.
Здесь есть великолепный пляж Вариготти с красочными рыбацкими домиками.
А ещё красивая площадь Моря, без сомнения, самое романтичное место в Вариготти, а также самое фотографируемое и размещаемое в соцсетях. Место, где можно полюбоваться невероятными закатами, где можно посидеть и понаблюдать за морем.
Ещё одна достопримечательность — смотровая башня Сарацина-дель-Борго. Также обязательно посетите Виа дель Капо, главную пешеходную улицу Вариготти, пишет myluxury.it.
Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?