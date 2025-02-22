От нас скрывают правду: что на самом деле происходит с пляжами Анапы

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительство России поручило администрации Краснодарского края заменить весь загрязнённый песок на побережье Анапы. По мнению Роспотребнадзора, это единственный способ обеспечить безопасность пляжей к новому сезону, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

Фото: Официальный сайт муниципального образования город-курорт Анапа is licensed under Public domain Волонтеры чистят пляжи Анапы

Проверке подлежат около 140 участков побережья. Решение об открытии туристического сезона и его формате будет принято только после подтверждения соответствия песка санитарным нормам.

Оценку состояния пляжей необходимо завершить до 1 марта. Напомним, что мазутом загрязнено 54 километра побережья. Согласно предыдущим обследованиям, восстановлению подлежит не менее 280 гектаров территории, для чего потребуется около 840 тысяч кубометров нового песка.

На Кубани уже собрано 185 тысяч тонн загрязнённого грунта, из них 53 тысячи тонн вывезены с пляжей, около 5 тысяч тонн уже утилизированы. Местные власти сообщают, что единичные выбросы мазута ещё происходят, но быстро ликвидируются.

В то же время ведётся поиск новых технологий для быстрой и эффективной очистки песка. По словам Савельева, 36 предложений уже готовы к внедрению, ещё 50 находятся на стадии доработки или тестируются непосредственно на местах загрязнения и в лабораториях.

В Анапе сейчас испытывают метод очистки песка с помощью бактерий, способных поглощать нефтепродукты. Подобные эксперименты проводят и в Приморье, где исследуются микроорганизмы, выделенные из донных отложений у газовых факелов Японского моря. Эти бактерии способны расщеплять углеводороды до воды и углекислого газа даже без доступа кислорода.

Результаты исследования будут известны к концу марта. При успехе метод можно применять не только для очистки пляжей, но и для устранения мазутных отложений на морском дне. Сейчас водолазы собирают мазут вручную, загружая его лопатами в мешки.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).

