Жуткие празднования с призраками: сюда съезжаются 250 000 человек

3:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Исследуйте загадочные и устрашающие места, которые будут долго оставаться в вашей памяти даже после возвращения домой.

Фото: commons.wikimedia. org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пустой дом

Кладбище Сент-Луис в Новом Орлеане, открытое в 1789 году, является самым старым и посещаемым привидениями кладбищем в Луизиане. Здесь нахождение более 100 000 захоронений, среди которых есть даже ветхие склепы. Часто можно встретить призрак Мари Лаво, известной королевы вуду 1800-х годов. Если вам повезет её увидеть, будьте осторожны, так как, по слухам, она может наказывать недоброжелателей. Также по территории могут бродить души жертв эпидемий желтой лихорадки и солдат Гражданской войны. Рекомендуется посещать это место только в сопровождении лицензированного гида, поскольку гулять там в одиночку не самая разумная идея.

Кладбище Чартер-стрит в Сейлеме, штат Массачусетс, — это место, полное мистицизма и истории. На протяжении веков жители Америки верили в потусторонние силы, и в 1692 году в Сейлеме разразилась ужасная истерия, приведшая к обвинениям в колдовстве. В результате на костре погибли 20 человек. Говорят, что их неупокоенные души до сих пор блуждают по этому старинному городу. Один из самых известных объектов — Дом семи фронтонов, построенный в 1668 году, где посетители сообщают о странных явлениях, таких как самостоятельно качающееся кресло. Каждую осень более 250 000 человек приезжают в Сейлем на празднования, посвященные призракам, которые включают маскарады, экскурсии и реконструкции судебных процессов по делам о колдовстве.

Сонная Лощина, находящаяся в Нью-Йорке, — это таинственная деревня, ставшая известной благодаря рассказу Вашингтона Ирвинга "Легенда о Сонной Лощине". В этом произведении описывается Всадник без головы, который бродит по окрестностям в поисках утраченной головы, потерянной во время Войны за независимость. Если вы хотите ощутить атмосферу, пройдитесь по усадьбе Филипсбург XVIII века или загляните на местное кладбище в поисках его призрака.

Отель Стэнли в Эстес-Парке, штат Колорадо, скрывает за своей великолепной архитектурой и уютными номерами мрачные тайны. Этот отель стал источником вдохновения для Стивена Кинга, когда он здесь останавливался, что подтолкнуло его к созданию жуткого романа "Сияние". Именно здесь ему снились страшные сны о трехлетнем сыне, который убегал от неведомого преследователя по длинным пустым коридорам. Если вы хотите получить острые ощущения, попробуйте присоединиться к ночному туру по этому историческому месту, которому уже более ста лет.

Уточнения

Колора́до — штат на западе центральной части США, один из так называемых Горных штатов. Колорадо граничит со штатами Вайоминг (на севере), Небраска (на северо-востоке), Канзас (на востоке), Оклахома (на юго-востоке), Нью-Мексико (на юге), Аризона (на юго-западе), Юта (на западе).



