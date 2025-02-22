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Cвадьба за границей: интересные направления для мальчишника и девичника

3:11
Туризм

Учитывая уровень стресса, сопровождающий подготовку свадьбы, можно подумать, что организация мальчишника или девичника станет самой увлекательной частью процесса. Но, к сожалению, это не всегда оказывается верным — иногда подобрать идеальное место для праздника с друзьями может быть довольно сложно.

Ночной клуб
Фото: unsplash.com by Greyson Joralemon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ночной клуб

Начнем с Плайя-дель-Кармен в Мексике, который считается одним из самых желанных пляжных направлений на знаменитой Ривьере-Майя. Несмотря на то, что сюда часто приезжают за спокойствием и уединением, этот красивый курорт иногда остается вне внимания из-за изобилия пляжей, которым славится Ривьера. Плайя-дель-Кармен радует своих гостей более расслабленной атмосферой, что делает его подходящим выбором для интровертированных женихов и невест, желающих избежать бурных вечеринок. В менее коммерческом городке можно найти уникальные впечатления, например, исследовать сеноты, посетить руины древних майя или отправиться на экологически чистые экскурсии.

Монреаль в Канаде предлагает редкое сочетание европейского обаяния и североамериканского ландшафта. Город знаменит своими необыкновенными архитектурными формами и динамичной художественной жизнью, которые так ярко раскрываются на мощеных улочках. В отличие от крупных развлекательных центров, таких как Лас-Вегас или Майами, Монреаль может порадовать более доступными ценами на жилье и развлечения. Здесь есть множество баров и ночных клубов, от стильных крыш до неформальных баров с уникальной атмосферой. В течение дня путешественники могут наслаждаться великолепными парками, уличными фестивалями и экскурсиями по Старому Монреалю.

Остров Макино расположен в озере Гурон, между Верхним и Нижним полуостровами Мичигана. Это популярное место для жителей Среднего Запада в летние месяцы, но для многих оно остается скрытой жемчужиной. Здесь царит размеренный ритм жизни, поскольку передвигаться по острову можно лишь пешком, на велосипеде или на лошадях — автомобили здесь запрещены. Выйдя с парома, гости окунаются в атмосферу старинного города с его улицами, полными магазинов и ресторанов. Идеальное место для мальчишника или девичника, сосредоточенного на ужине на природе и расслабляющем отдыхе.

Будапешт, столица Венгрии, предлагает незабываемый опыт для любителей веселья. Не стоит упускать возможность насладиться местной барной культурой, ведь многие заведения, расположившиеся на мощеных улицах, были переоборудованы из заброшенных пространств, таких как старые склады и исторические здания, став центрами импровизированных вечеринок. Город разделен рекой Дунай, и множество речных круизов предоставляют прекрасные виды на всемирно известные памятники архитектуры и огни города. Будапешт — это идеальное сочетание истории, спа-комплексов и яркой ночной жизни, каждый сможет найти здесь что-то по своему вкусу.

 

 

 

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе. В период с 1989 по 2011 годы страна официально называлась Венге́рская Респу́блика (Magyar Köztársaság, Мо́дёр Кёзтаршошаг), но с 1 января 2012 года вступила в силу новая конституция Венгрии, официально утвердившая сокращённое наименование государства — Ве́нгрия (Magyarország).
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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