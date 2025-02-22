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Эти 3 места Тосканы удивят: здесь живет всего несколько сотен человек!

2:41
Туризм

Тоскана, славящаяся своими потрясающими пейзажами и богатой культурной историей, одновременно является местом, где расположены некоторые из наименее населенных населенных пунктов Италии. Среди них выделяются Капрая-Изола, Сассетта и Кареджине, которые поражают не только малым количеством жителей, но и своеобразием своих территорий.

Женщина в поле
Фото: commons.wikimedia.org by ID 4653867, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в поле

Капрая-Изола

Капрая-Изола, находящаяся в провинции Ливорно, является самой малочисленной коммуной региона с населением всего 374 человека (данные актуальны на 31 июля 2023 года). Этот вулканический остров, являющийся частью национального парка Тосканского архипелага, расположен приблизительно в 64 километрах от теоретического побережья Тосканы.

Площадь острова составляет 19,26 км², и его отличает живописное скалистое побережье и чистейшая природа. Исторически Капрая-Изола была известна с 1873 по 1986 год как место нахождения сельскохозяйственной исправительной колонии, что сильно сказалось на демографической ситуации.

Сассетта

Сассетта, также расположенная в провинции Ливорно, насчитывает около 475 жителей. Этот маленький городок утопает в зелени окружающих гор и предлагает умиротворяющую атмосферу для своих гостей. Сассетта знаменита своими каштановыми рощами и производством качественного оливкового масла. Благодаря своему удобному расположению, он становится отличной отправной точкой для знакомства с местными природными красотами и историческими городами Тосканы.

Кареджине

Напоследок, Кареджине, находящийся в провинции Лукка, насчитывает около 509 жителей. Этот горный городок известен своими горнолыжными склонами и искусственным озером Вагли, которое привлекает туристов в любое время года. Кареджине — это идеальное место для всех, кто ценит природу и активный отдых, благодаря множеству пешеходных маршрутов и возможностям для зимних видов спорта. Эти три муниципалитета составляют удивительную часть Тосканы, где великолепие природы переплетается с размеренной жизнью. Несмотря на небольшую численность населения, Капрая-Изола, Сассетта и Кареджине предлагают уникальные и подлинные впечатления для тех, кто хочет открыть для себя скрытые жемчужины этого региона.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии площадью 22 994 км². Римляне называли эту область Тусция или Этрурия (лат. Hetruria) — в память о населявших эти земли этрусках. Местные жители используют тосканский диалект итальянского языка. Административный центр — город Флоренция.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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