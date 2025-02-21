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Сокровища Хевиза: раскрыты секреты эффективности лечебной воды

1:20
Туризм

На протяжении своей профессиональной карьеры доктор Карой Молль, признанный курортный врач Хевиза, написал множество научных работ и проводил лекции о целебных качественных характеристиках озера Хевиз.

Капля воды
Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Suárez из Испания, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Капля воды

Он подчеркивал, что вода этого озера обладает двумя ключевыми свойствами, что существенно повышает эффективность спа-процедур, проводимых в данном регионе.

Как один из виднейших представителей венгерской курортной медицины, Карой Молль (1889–1982) много лет трудился в больнице Хевиза, где занимал пост главного ревматолога и заместителя директора. В 1950-х годах он вместе с супругой разработал уникальную методику терапевтических весовых ванн, которая продолжает использоваться в спа-салонах по всей стране.

В ходе своих исследований доктор Молль с особым вниманием изучал воду озера Хевиз и её лечебные качества. Он активно делился своими выводами с медицинским сообществом и широкой аудиторией. В одной из своих лекций, проведенной в 1940 году, он уделил внимание двум особенностям озера, которые, по его мнению, играют критически важную роль в успешном курортном лечении в Хевизе.

Уточнения

Хе́виз (венг. Hévíz) — город в западной Венгрии, на востоке области Зала. Население Хевиза по данным переписи на 1 января 2014 года составляет — 4685 человек.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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