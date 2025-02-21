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Зимняя сказка в пути: снег устроил сюрприз пассажирам поезда Варна-София

1:10
Туризм

Путешественники, следуя маршруту Варна-София, могут насладиться великолепием Искырского ущелья, величественными горами Стара-Планина, просторами Дунайской равнины и множеством других природных достопримечательностей.

Холод, мороз
Фото: Own work by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Холод, мороз

Однако тем, кто отправился в путь на экспрессе 8656 17 февраля, представился уникальный шанс ощутить нечто неожиданное — снег, который забросал не только окна, но и коридор вагона, а также туалет.

В поезде, который выехал из Варны в 23:40, пассажиры погрузились в настоящую "зимнюю сказку". Искусственный уют был созвучен зимнему настроению, и лишь немногие из счастливчиков ощутили на себе реалии, связанные с прогулками по холодному коридору и неожиданный снег в туалете.

По словам пассажиров, снежинки в тот день устроились в салоне поезда, создавая атмосферу, напоминающую зимние курорты, а не обыкновенную поездку через страну. Что ж, зима в Болгарии всегда приносит свои сюрпризы, и порой они появляются в самых неожиданным местах — в вагонах поездов.

 

Уточнения

Болга́рия — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади. Население составляет 6 447 710 чел. (на 2022 год), а территория — 110 993 км². Страна занимает 103-е место в мире по территории и 110-е по численности населения. В Европейском союзе занимает 11-е и 16-е места по территории и численности населения, соответственно.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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