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Балкон Сицилии: деревня без моря, покорившая сердца тысяч туристов

1:45
Туризм

Очаровательная деревня, несмотря на то что не располагает морским побережьем, является одной из самых популярных среди туристов в Италии.

Девушка с рюкзаком в горах
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка с рюкзаком в горах

Сегодня мы поговорим о небольшой деревне, в которой проживает чуть меньше пяти тысяч человек. Она находится на Сицилии, примерно в 65 километрах от Энны. Ее история уходит корнями далеко в прошлое: на этой территории с неолита происходила постоянная колонизация, хотя следы палеолита пока остаются недоказанными. Тем не менее, совершенно очевидно, что в эпоху раннего бронзового века этот регион подвергся значительным изменениям.

Эта деревня называется Чентурипе и носит прозвище "Балкон Сицилии". Такое имя она получила благодаря Гарибальди, который сразу же заметил великолепные панорамы, открывающиеся с этого места. Изначально именуемая Ченттурби, деревня гордится значительным археологическим наследием римского периода, которое занимает второе место по богатству в Восточной Сицилии после Таормины.

В Чентурипе есть множество интересных мест, которые стоит посетить. Среди музеев выделяются этноантропологический и региональный археологический, но обязательно стоит обратить внимание и на замок Коррадино, таможню, Аугусталес и термальный комплекс Ваньи. Тем, кто увлекается паломничеством, рекомендуем посетить Материнскую церковь, а также церкви Святых Сестер Сакраменто и Святых Сестер Крочифиссо. Чентурипе предлагает разнообразие впечатлений, и если вам предстоит проезд через данный регион, не упустите возможность исследовать эти замечательные места.

Уточнения

Ченту́рипе (итал. Centuripe, сиц. Centorbi) — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Энна. До 1863 г. коммуна называлась Ченторби. Население составляет 5775 человек (на 2004 г.), плотность населения — 34 чел./км². Занимает площадь 173,18 км². Почтовый индекс — 94010. Телефонный код — 0935.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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