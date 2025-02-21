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Названы лучшие направления для отдыха в Италии: эти места превзошли даже Сардинию и Сицилию

1:12
Туризм

Ни для кого не секрет, что Италия привлекает миллионы туристов каждый год. Людей манит изящная природа, чистые моря и высокая культура. Однако есть места, о которых не все знают. Об этом пишет издание Bitontotv. it.

девушка, море
Фото: Wikimedia Commons by Giuseppe palumbo is licensed under Public domain
девушка, море

Источник утверждает, что в разных уголках страны моря между собой отличаются. Напомним, Италию омывают Средиземное, Адриатическое, Тирренское и Ионическое моря.

Авторы пишут, что большим почётом среди самых искушённых туристов пользуется побережье Амальфи, известное своими скалами, живописными домами и деревьями. Также путешественники очень любят Римини и Риччоне на Адриатическом побережье.

Однако первенство получили не они, а Апулия. Примечательно, что в этом регионе большое внимание уделяют качеству воды. В 2024 году море в Апулии было оценено на 99,7% по пригодности для купания.

Также этот регион славится потрясающими красотами природы и местными достопримечательностями.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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