Названы лучшие направления для отдыха в Италии: эти места превзошли даже Сардинию и Сицилию

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ни для кого не секрет, что Италия привлекает миллионы туристов каждый год. Людей манит изящная природа, чистые моря и высокая культура. Однако есть места, о которых не все знают. Об этом пишет издание Bitontotv. it.

Фото: Wikimedia Commons by Giuseppe palumbo is licensed under Public domain девушка, море

Источник утверждает, что в разных уголках страны моря между собой отличаются. Напомним, Италию омывают Средиземное, Адриатическое, Тирренское и Ионическое моря.

Авторы пишут, что большим почётом среди самых искушённых туристов пользуется побережье Амальфи, известное своими скалами, живописными домами и деревьями. Также путешественники очень любят Римини и Риччоне на Адриатическом побережье.

Однако первенство получили не они, а Апулия. Примечательно, что в этом регионе большое внимание уделяют качеству воды. В 2024 году море в Апулии было оценено на 99,7% по пригодности для купания.

Также этот регион славится потрясающими красотами природы и местными достопримечательностями.