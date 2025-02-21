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Туристы едут в Японию, чтобы бесплатно убрать снег

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Туризм

Некоторые китайские туристы посещают Японию, чтобы бесплатно убирать снег, сообщает South China Morning Post.

Япония
Фото: Веб-сайт правительства Японии
Япония

Японские туристические компании и отели предложили необычный туристический маршрут для иностранных гостей — уборку снега в Японии, превратив его в популярное туристическое мероприятие.

Особенный интерес эта услуга вызвала у китайских туристов, которые активно посещают Японию в праздничные периоды. Стоимость такого необычного тура составляет 1600 долларов для группы до шести человек, и доступен он с января по начало марта.

Некоторые японские пользователи социальных сетей выразили удивление по поводу того, что тяжелая работа, которую местные жители часто не любят, стала прибыльным бизнесом для туристических агентств.

Уточнения

Туризм в Японии — отрасль экономики Японии.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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