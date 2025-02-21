Туристы едут в Японию, чтобы бесплатно убрать снег

Некоторые китайские туристы посещают Японию, чтобы бесплатно убирать снег, сообщает South China Morning Post.
Японские туристические компании и отели предложили необычный туристический маршрут для иностранных гостей — уборку снега в Японии, превратив его в популярное туристическое мероприятие.
Особенный интерес эта услуга вызвала у китайских туристов, которые активно посещают Японию в праздничные периоды. Стоимость такого необычного тура составляет 1600 долларов для группы до шести человек, и доступен он с января по начало марта.
Некоторые японские пользователи социальных сетей выразили удивление по поводу того, что тяжелая работа, которую местные жители часто не любят, стала прибыльным бизнесом для туристических агентств.
Туризм в Японии — отрасль экономики Японии.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?