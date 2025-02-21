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Вино, сардины и крепости: какие прелести находят туристы в итальянской Пескьере-дель-Гарда

2:15
Туризм

Озеро Гарда – не только крупнейшее в Италии, но и настоящее историческое наследие, сохранившее следы древних цивилизаций.

озеро Гарда
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Озеро_Комо,_Італія.jpg by KhrystynaMogyliuk
озеро Гарда

И на его берегах расположился один из самых очаровательных городков страны – Пескьера-дель-Гарда. Здесь переплетаются века истории, а каждая улочка и мост рассказывают свою уникальную историю.

История Пескьеры: от Рима до Венеции

Пескьера была основана римлянами как Акрилика, и в те времена её укрепляли для защиты от врагов.

Позже, когда город оказался под властью Венецианской республики, его стены были расширены. Сегодня Пескьера является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, и её знаменитая крепость служит ярким примером того, как разные империи оставили свой след в архитектуре.

Каналы и уютные улочки

Прогулка по Пескьере – это как путешествие во времени. Каналы, когда-то соединявшие город с Адриатическим морем, теперь ведут в тёплые воды Гарды, окружённые традиционными итальянскими зданиями и зелёными пальмами.

Это идеальное место для того, чтобы остановиться, выпить коктейль на одной из террас или просто насладиться атмосферой.

Вино, сардины и термальные источники

Пескьера знаменита не только историей, но и гастрономией. Местные блюда из сардин, такие как биголи кон ле сарде или маринованные сардины, обязательно стоит попробовать.

А уж в сочетании с белым вином Лугана, которое производится в этом регионе, они создают незабываемый вкус.

Окрестности Пескьеры также предлагают уникальные термальные источники, такие как Villa dei Cedri, для тех, кто хочет отдохнуть и восстановить силы.

Развлечения для всей семьи

Не стоит забывать и о том, что Пескьера – отличное место для семейного отдыха. Крупнейший итальянский парк аттракционов Гардаленд, аквапарки и другие развлечения обеспечат незабываемые впечатления для всех возрастов.

А для любителей активного отдыха на озере предусмотрены велосипедные дорожки, соединяющие все прибрежные городки.

Уточнения

Пескьера-дель-Гарда (итал. Peschiera del Garda) — коммуна в Италии, располагается в провинции Верона области Венето, в месте, где из озера Гарда вытекает река Минчо.

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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