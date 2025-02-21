Песни у костра и походы — Россия собирается на "Маёвку"

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пятигорск активно готовится к проведению III Всероссийского туристского слёта "Маёвка", который состоится с 29 апреля по 3 мая на Комсомольской поляне на склонах горы Машук.

Фото: Wikimedia Commons by Riadchikova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гора Машук, Пятигорск

"Маёвка" является крупнейшим туристическим мероприятием в России для взрослой аудитории. Она объединит победителей конкурса "Открывай страну" в номинации "Наставники", организаторов окружных туристических слётов "Больше, чем путешествие", а также региональных и местных координаторов "Движения Первых", сообщили порталу "Это Кавказ" организаторы.

Участники мероприятия смогут пройти обучение в Школах Маёвки, обменяться опытом и лучшими практиками своих регионов, а также принять участие в тематических соревнованиях и походах на пять вершин Кавказских Минеральных Вод.

Отдельная образовательная программа подготовлена для организаторов походов. Их научат составлять опросные листы, разрабатывать и прокладывать маршруты, осуществлять навигацию, планировать культурную программу, организовывать бивак и переправы. Также запланированы практические занятия по предотвращению травм и оказанию первой помощи в походных условиях.

Кроме того, гостей ждёт насыщенная развлекательная программа: оздоровительные мероприятия, концерты бардовской песни, творческие мастер-классы, интерактивы и выступления артистов.

Организаторы отмечают, что важным аспектом "Маёвки" в этом году станет Год защитника Отечества. Эта тематика будет отражена в образовательных и культурных мероприятиях, а также в мастер-классах по изготовлению предметов быта для участников СВО.

Для участия в слёте необходимо зарегистрироваться на Всероссийском конкурсе "Открывай страну" в номинации "Открывай страну. Наставники". Подробная информация размещена на официальном сайте мероприятия. Регистрация продлится до 28 февраля.





Уточнения

Машу́к — останцовая магматическая гора (гора-лакколит) в центральной части Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах, в северо-восточной части города Пятигорска. Высота 993,7 м. Памятник природы.

