Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 вкусных растений, которые каждый может вырастить у себя на даче
Глыба льда рухнула с крыши дома в Южно-Сахалинске - пострадал подросток
На Иль-Гранде не надо много слов — просто приходите и почувствуйте себя как в раю
Леди Гага сделала репост видео, на котором Ольга Бузова танцует под её песню
Россия и Белоруссия обсуждают формирование общего рынка нефти и газа
Перелом руки не помешал: спортсменка из Казахстана завоевала медаль на IX зимних Азиатских играх
Хотели рискнуть, но передумали? Это не вы струсили — просто пессимистичные нейроны активировались
Стабильный сахар без жёстких диет — какие продукты работают как натуральный балансер
Когда Check Engine — пустяк, а когда он предупреждает о серьёзной проблеме

Песни у костра и походы — Россия собирается на "Маёвку"

2:05
Туризм

Пятигорск активно готовится к проведению III Всероссийского туристского слёта "Маёвка", который состоится с 29 апреля по 3 мая на Комсомольской поляне на склонах горы Машук.

гора Машук, Пятигорск
Фото: Wikimedia Commons by Riadchikova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
гора Машук, Пятигорск

"Маёвка" является крупнейшим туристическим мероприятием в России для взрослой аудитории. Она объединит победителей конкурса "Открывай страну" в номинации "Наставники", организаторов окружных туристических слётов "Больше, чем путешествие", а также региональных и местных координаторов "Движения Первых", сообщили порталу "Это Кавказ" организаторы.

Участники мероприятия смогут пройти обучение в Школах Маёвки, обменяться опытом и лучшими практиками своих регионов, а также принять участие в тематических соревнованиях и походах на пять вершин Кавказских Минеральных Вод.

Отдельная образовательная программа подготовлена для организаторов походов. Их научат составлять опросные листы, разрабатывать и прокладывать маршруты, осуществлять навигацию, планировать культурную программу, организовывать бивак и переправы. Также запланированы практические занятия по предотвращению травм и оказанию первой помощи в походных условиях.

Кроме того, гостей ждёт насыщенная развлекательная программа: оздоровительные мероприятия, концерты бардовской песни, творческие мастер-классы, интерактивы и выступления артистов.

Организаторы отмечают, что важным аспектом "Маёвки" в этом году станет Год защитника Отечества. Эта тематика будет отражена в образовательных и культурных мероприятиях, а также в мастер-классах по изготовлению предметов быта для участников СВО.

Для участия в слёте необходимо зарегистрироваться на Всероссийском конкурсе "Открывай страну" в номинации "Открывай страну. Наставники". Подробная информация размещена на официальном сайте мероприятия. Регистрация продлится до 28 февраля.


 

Уточнения

Машу́к — останцовая магматическая гора (гора-лакколит) в центральной части Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах, в северо-восточной части города Пятигорска. Высота 993,7 м. Памятник природы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Авто
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь Аудио 
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера
Авто
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера Аудио 
Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи
Наука и техника
Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
В Египте вводятся новые правила для туристов
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Последние материалы
5 вкусных растений, которые каждый может вырастить у себя на даче
Глыба льда рухнула с крыши дома в Южно-Сахалинске - пострадал подросток
На Иль-Гранде не надо много слов — просто приходите и почувствуйте себя как в раю
Леди Гага сделала репост видео, на котором Ольга Бузова танцует под её песню
Россия и Белоруссия обсуждают формирование общего рынка нефти и газа
Перелом руки не помешал: спортсменка из Казахстана завоевала медаль на IX зимних Азиатских играх
Хотели рискнуть, но передумали? Это не вы струсили — просто пессимистичные нейроны активировались
Стабильный сахар без жёстких диет — какие продукты работают как натуральный балансер
Когда Check Engine — пустяк, а когда он предупреждает о серьёзной проблеме
Не всё дорогое — хорошее: как дешёвые корма часто оказываются лучше кормов премиум-класса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.