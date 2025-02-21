Карибы, которые вы не ждали: Невис и его безмятежные сады

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Карибское море — это не только пляжи, но и невероятные уголки природы, как, например, Ботанический сад Невиса, который скрывает в себе потрясающие тропические виды и произведения искусства.

Фото: commons.wikimedia.org by Chatsam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ботанические сады Невис

Остров Невис, расположенный в самом сердце Карибского региона, восхищает не только своей природной красотой, но и историей.

Ботанический сад Невиса, открывшийся в 1998 году на территории старинной сахарной плантации, является одной из главных природных достопримечательностей.

Сад занимает всего 6 акров, но в нем умещаются сады орхидей, кактусов, фруктов и трав, а также оранжерея Rainforest Conservancy, наполненная зеленью и попугаями. Здесь легко забыть о времени, наслаждаясь спокойствием и умиротворением.

Вдоль извилистых дорожек можно встретить как редкие растения, так и произведения искусства, такие как скульптуры животных и доколумбовые артефакты.

Кроме того, здесь стоит обязательно посетить "Тропические леса", заповедник с необычной архитектурой в стиле Королевского ботанического сада Лондона. Вечером можно перекусить в ресторане Oasis in the Gardens с панорамным видом на окрестности.

Прогулка по этому садовому оазису — не единственная радость Невиса. Совсем рядом находится отель Montpelier Nevis, бутик-отель, расположенный на территории исторической сахарной плантации.

В отеле всего 18 номеров, но каждый из них наполнен атмосферой уюта и роскоши. Здесь можно насладиться ужином в старинной сахарной мельнице и расслабиться в спа. Отель также предлагает бесплатный доступ к частному пляжу в 15 минутах езды.

Для тех, кто предпочитает более просторные отели, стоит обратить внимание на Four Seasons Resort Nevis. Этот курорт на берегу океана предлагает роскошные виллы, поле для гольфа и много других удобств для активного отдыха.

Уточнения

Федера́ция Сент-Кри́стофер и Не́вис (англ. Federation of Saint Christopher and Nevis) — государство в восточной части Карибского моря, состоящее из двух островов — Сент-Китса и Невиса, относящихся к Малым Антильским островам.

