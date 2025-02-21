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Где найти Пандору в реальности: гора Хуаншань ждёт своего путешественника

2:15
Туризм

Гора Хуаншань, скрытая в облаках восточной провинции Аньхой, долгие века считается "самой красивой горой Китая". Величественные вершины, старые сосны и причудливые скальные образования вдохновляли художников и поэтов.

Хуаншань
Фото: sv.wikipedia.org by Kemitsv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хуаншань

Эта гора не только стала символом китайской природы, но и местом, где, как говорят, был создан эликсир бессмертия. В 1990 году она была занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, став важной частью культурного наследия Китая.

Гора Хуаншань поражает своими уникальными геологическими чудесами. Зубчатые пики, напоминающие горы из фильма "Аватар", стоят в облаках и часто скрыты туманом.

Высота некоторых пиков превышает 1800 метров, а в целом гора состоит из 72 вершин. Эти гранитные формы, возникшие миллионы лет назад, создают поистине мистическую атмосферу.

Сегодня добраться до Хуаншаня гораздо проще, чем когда-либо. Ранее путешественникам приходилось преодолевать долгие поездки на поездах и самолетах, а теперь на гору можно легко добраться на скоростном поезде из Шанхая или других крупных городов.

Уже через 2,5 часа вы окажетесь на Северном вокзале Хуаншаня и сможете продолжить путь на автобусе или канатной дороге.

Если хотите полностью насладиться красотой гор, лучше выделить 3-4 дня. Хуаншань предлагает не только канатные дороги, но и пешие маршруты, включая знаменитую кольцевую тропу Великого каньона Сихай.

В зависимости от вашей физической подготовки и предпочтений, вы можете выбрать более лёгкие маршруты или отправиться в сложные походы, которые откроют перед вами потрясающие виды.

Для тех, кто решит остаться на ночь, есть возможность остановиться как на самой горе, так и в ближайших городах, таких как Танкоучжэнь.

Это отличное место, чтобы отдохнуть после долгого дня походов и искупаться в горячих источниках, богатых минералами и зелёным чаем.

Уточнения

Хуаншань (кит. упр. 黄山, пиньинь Huángshān, буквально: «Жёлтые горы») — горная гряда в провинции Аньхой в восточной части Китая (примерно 300 километров на юго-запад от Шанхая).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Где найти Пандору в реальности: гора Хуаншань ждёт своего путешественника
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