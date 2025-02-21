Путешествие с хвостиком: турист фотографирует четвероногих друзей по всему миру

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Джон Фабиано, фотограф и любитель собак, который уже побывал в 18 странах.

Фото: flickr.com by Ludovic Bertron, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака в машине на переднем сиденье

Он продолжает свои путешествия, чтобы документировать уникальные отношения между собаками и людьми. Проект представляет 4 направления: дикие собаки, рабочие собаки, породистые собаки и "неудачники".

В октябре 2023 года он отправился в Южную Африку, чтобы сфотографировать пегих собак, известных как африканские дикие собаки.

Также он планирует поездку в Ирландию, чтобы запечатлеть запрещенные породы, и исследовать разные уголки США для съемки собак-спасателей.

Фабиано делится впечатлениями о своих поездках, отмечая, как много замечательных собак он встречал, в том числе и тех, кто ждет своего хозяина в питомниках. Он говорит о важности работы с собаками и о том, как сильно они отличаются от людей в плане отношений и обучения.

Особенно запомнилась ему поездка в Австралию, где он провел 40 дней в путешествии на автофургоне с другим любителем собак. Он также отмечает физические сложности своей работы, такие как постоянные наклоны и беготня за собаками, но признает, что предпочитает их фотографировать, чем людей, поскольку с собаками всё гораздо проще: "Я просто позволяю им быть собаками".

Недавно он посетил Коста-Рику, где фотографировал бездомных собак в приюте, основанном его бывшей учительницей. Фабиано вдохновлен работой тех, кто помогает животным, и мечтает продолжать свою миссию всю жизнь.

Несмотря на эмоциональные трудности, с которыми он сталкивается, видя собак в критических ситуациях, он остается преданным своему делу и хочет продолжать документировать эти важные связи, сообщает CNN.

Уточнения

Ко́ста-Ри́ка (исп. Costa Rica — «богатый берег»), официальное название — Респу́блика Ко́ста-Ри́ка (исп. República de Costa Rica) — государство в Центральной Америке. Граничит с двумя странами: Никарагуа на севере и Панамой на юго-востоке.

