Неужели это можно есть — рыбный рынок Южной Кореи удивил россиянку

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка посетила рыбный рынок в Южной Корее и была поражена ассортиментом продаваемых там продуктов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info краб

Девушка призналась, что не могла поверить, что все это действительно съедобно.

Москвичка Лариса рассказала, что в Пусане находится огромный базар, куда местные жители приходят за свежими морепродуктами и рыбой. Особенность этого места в том, что купленный товар можно сразу приготовить и попробовать.

"Ассортимент просто невероятный! Я увидела столько морских гадов, о существовании которых даже не подозревала", — поделилась путешественница.

Она отметила, что в России люди привыкли к ограниченному выбору рыбы — в основном, 10-15 видам, тогда как на южнокорейском рынке их представлено более сотни, передает РИМ.

"Только разновидностей ракушек я насчитала около 30. А еще на прилавках лежали какие-то странные черви и необычные креветки. Я смотрела на это и думала: неужели действительно все это можно есть?" — добавила туристка.

Уточнения

Пуса́н (кор. 부산?, 釜山?) — город в Республике Корея. Является городом-метрополией (до 1995 — городом прямого подчинения).



