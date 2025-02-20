Неужели это можно есть — рыбный рынок Южной Кореи удивил россиянку

Российская туристка посетила рыбный рынок в Южной Корее и была поражена ассортиментом продаваемых там продуктов.
Девушка призналась, что не могла поверить, что все это действительно съедобно.
Москвичка Лариса рассказала, что в Пусане находится огромный базар, куда местные жители приходят за свежими морепродуктами и рыбой. Особенность этого места в том, что купленный товар можно сразу приготовить и попробовать.
"Ассортимент просто невероятный! Я увидела столько морских гадов, о существовании которых даже не подозревала", — поделилась путешественница.
Она отметила, что в России люди привыкли к ограниченному выбору рыбы — в основном, 10-15 видам, тогда как на южнокорейском рынке их представлено более сотни, передает РИМ.
"Только разновидностей ракушек я насчитала около 30. А еще на прилавках лежали какие-то странные черви и необычные креветки. Я смотрела на это и думала: неужели действительно все это можно есть?" — добавила туристка.
Пуса́н (кор. 부산?, 釜山?) — город в Республике Корея. Является городом-метрополией (до 1995 — городом прямого подчинения).
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